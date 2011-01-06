به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی با اشاره به لزوم استفاده از توانمندی های فارغالتحصیلان پژوهشگر حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: فراهم نشدن این مسئله باعث شده است بسیاری از دانستههای فارغالتحصیلان به مرور زمان به محاق فراموشی سپرده شود.
وی با بیان اینکه با تشکیل مجمع فارغالتحصیلان پژوهشگر حوزههای علمیه خواهران طرح شناسایی فارغالتحصیلان پژوهشگر حوزوی نیز به اجرا در میآید، اضافه کرد: معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران درصدد است تا با شناسایی و طبقهبندی فارغالتحصیلان حوزههای علمیه خواهران و پژوهشگران علوم اسلامی و در نهایت با تشکیل کانون پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی گامی در راستای استفاده از توانمندیهای علمی پژوهشی فارغالتحصیلان حوزه و دانشگاه با رویکرد دینی بردارد.
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران افزود: این تجمع با برنامهریزی مطلوب خود میتواند در ارتقاء و اعتلای پژوهشی و استفاده از توانمندی و ظرفیتهای آنان تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره به ارسال فرمهای شناسایی فارغالتحصیلان پژوهشگر به مراکز تخصصی و موسسات آموزش عالی حوزوی خواهران ادامه داد: معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در نظر دارد با شناسایی بانوان پژوهشگر حوزه معارف اسلامی و طبقهبندی آنها در گروهها و مراکز پژوهشی، انجمنهای علمی و کرسیهای نظریهپردازی و ارتباط با سایر پژوهشگران و مراکز پژوهشی نسبت به ارتقای تواناییهای پژوهشی آنان همت گمارد.
خالقی شناخت نیازهای پژوهشی و پاسخگویی بهنگام آنها را موجب مرتفع ساختن بسیاری از معضلات اجتماعی، سیاسی، تاریخی، اعتقادی، فقهی و فرهنگی دانست و افزود: با سریان این پژوهشها در کالبد اجتماع شاهدِ تعالی، پیشرفت و ترویج و تعمیق فرهنگ ناب اسلامی در جامعه دینی خواهیم بود.
وی هدف از تشکیل مجمع فارغالتحصیلان پژوهشگر حوزههای علمیه خواهران را شناسایی ظرفیتهای پژوهشی استانی و ملی، شناخت و پرورش استعدادهای بانوان فارغ التحصیل با برگزاری دورههای پژوهشگری جهت انجام پژوهشهای فردی یا گروهی، برقراری تعامل پژوهشیِ فارغ التحصیلان با موسسات و مراکز پژوهشی جهت انجام کار مشترک یا انجام پروژههای پیشنهادی آنان، تربیت پژوهشگران به عنوان مربی، مشاور، استاد راهنما و... جهت ارائه مشاورههای پژوهشی و تأسیس و راه اندازی انجمنها، موسسات و مراکز پژوهشی، برپایی کرسیهای آزاد اندیشی در سطوح استانی و ملی عنوان کرد.
معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران از ساماندهی و آمایش پژوهشگران فارغ التحصیل با تشکیل بانک اطلاعات پژوهشگران، تشکیل بانک موضوعات پژوهشی و اولویتبندی بر اساس نیازهای استانی و ملی، طبقهبندی پژوهشگران جهت برنامهریزی آموزشی و پژوهشی، ارتباط نزدیک با نشریات (مجلات، روزنامهها، ماهنامهها، فصلنامهها و...) استانی و ملی جهت ارایه مقاله، فراهمسازی زمینه نشر فصلنامهی استانی و سراسری فارغ التحصیلان، برگزاری مسابقات علمی- پژوهشی، زمینهسازی در جهت انتشار مجموعه مقالات و کتابهای آمادهی نشر فارغ التحصیلان، ایجاد تمهیدات لازم جهت شرکت فارغ التحصیلان در همایشها و هماندیشیهای استانی و ملی، ارسال منابع دیجیتالی، نشریات و مجلات تخصصی به اعضا و فراهم آوردن زمینه بازدیدهای علمی اعضای مجمع پژوهشگران فارغ التحصیل از مراکز پژوهشی تخصصی استانی و کشوری به عنوان دیگر اهداف تشکیل این مجمع یاد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران گفت: مجمع فارغالتحصیلان پژوهشگر حوزههای علمیه خواهران تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود خالقی با اشاره به لزوم استفاده از توانمندی های فارغالتحصیلان پژوهشگر حوزههای علمیه خواهران تصریح کرد: فراهم نشدن این مسئله باعث شده است بسیاری از دانستههای فارغالتحصیلان به مرور زمان به محاق فراموشی سپرده شود.
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