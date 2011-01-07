۱۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۲

توکلی به مهر خبر داد:

اعلام جزئیات‌ دو کنکور فراگیر در 19دی/ زمان ثبت نام و برگزاری دو آزمون

معاون اجرایی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سازمان سنجش شرایط، ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمونهای فراگیر کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) و کارشناسی ارشد سال 90 دانشگاه پیام نور را یکشنبه 19 دی ماه اعلام می کند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ساعت 14 روز 19 دی ماه این جزئیات بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد و در نشریه پیک سنجش روزهای دوشنبه 20 و 27 دیماه نیز منتشر می شود.

وی اظهار داشت: داوطلبان علاقمند به ثبت نام و شرکت در این آزمون ضرورت دارد با مطالعه اطلاعیه مذکور و در صورت واجد شرایط بودن برای ثبت نام اقدام کنند.

معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: ثبت نام برای شرکت در آزمون از طریق شبکه اینترنت این سازمان و از روز یکشنبه 26 دی ماه آغاز و در روز شنبه 2 بهمن ماه پایان می پذیرد.

وی اظهار داشت: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون های فراگیر کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد سال 1390 دانشگاه پیام نور در بعدازظهر روز جمعه 30 اردیبهشت برگزار می شود.

