افزایش هواپیماهای جاسوسی بدون سرنشین آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه واشنگتن پست می نویسد : مقامات نیروی هوایی آمریکا معتقدند که با اعزام این سیستم ، یک انقلاب در برنامه های جاسوسی آمریکا به وجود می آید. هر یک از هواپیماهای بدون سرنشین مجهز به 9 دوربین فیلمبرداری است که در یک لحظه می تواند 65 تصویر از تمام مناطق یک شهر را مخابره کند. هواپیماهای بدون سرنشین کنونی تنها دارای یک دوربین هستند که می توانند از یک ساختمان عکس برداری کنند.

ژنرال "جیمز پوس" معاون اطلاعاتی نیروی هوایی آمریکا به واشنگتن پست می گوید با تجهیزات جدید، دیگر لزومی ندارد که هواپیماها، دوربین تجسسی خود را تنها بر یک نقطه متمرکز کنند . نام این هواپیمای جدید "عفریته زل زن" (Gorgon Stare) است.

واشنگتن پست می افزاید در اساطیر باستانی یونان، عفریته نام جانوری بود که بدون برهم زدن پلکهای خود با نگاه خیره کننده می توانست هر موجودی را به سنگ تبدیل کند. اما در دنیای امروز این عفریته یکی از ابزارهای با ارزش جنگی ارتش آمریکا به شمار می رود.

مقامات رسمی آمریکا می گویند استفاده از این ابزار جاسوسی بدون داشتن اطلاعات انسانی از روی زمین ارزش چندانی نخواهد داشت.

واشنگتن پست می افزاید : نیروی هوایی آمریکا به طور فزاینده ای ماموریت هواپیماهای بدون سرنشین در افعانستان را طی یک سال گذشته به دو برابر افزایش داده است.

در همین ارتباط "لیندسی گراهام" از سناتورهای ارشد جمهوریخواه در گفتگوی اخیر خود با تلویزیون "انی بی سی "گفته است از دولت اوباما خواسته تا پایگاههای دائمی در افغانستان ایجاد کند. وی تاکید کرد : حضور این پایگاههای دائمی برای منطقه نیز مفید خواهد بود. همانگونه که آمریکا در سایر نقاط جهان نیز پایگاه نظامی دائر کرده است وجود پایگاه در افغانستان نیز می تواند حکومت در افغانستان را در مقابل خطر طالبان بیمه کند.

در واکنش به این اظهارات سخنگوی دولت افغانستان گفت : بحث ایجاد پایگاههای دائم نظامی تاکنون بین مقامات رسمی دو کشور مطرح نشده است.