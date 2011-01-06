شناسایی دو هزار نفر از معلولان ایلام برای اجرای طرحهای اشتغالزایی

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل بهزیستی استان ایلام ظهر پنشجنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: از محل اعتبارات سازمان بهزیستی چهار میلیارد و 750 میلیون ریال و از طریق تسهیلات صندوق مهر امام رضا دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال و توانمند سازی معلولان هزینه می شود.

وی افزود: به مدد جویانی که در زمینه های صنایع دستی، صنایع کوچک و بومی مهارت دارند تسهیلات پرداخت می شود.

وی همچنین گفت: مدد جویانی که فاقد مهارت هستند برای کسب مهارت به آموزش فنی و حرفه ای معرفی می شوند.

مدیر کل بهزیستی استان اعلام کرد: در حوزه توانبخشی حدود 10 هزار نفر معلول و در حوزه اجتماعی چهار هزار خانوار از مزایا و خدمات سازمان بهزیستی بهره مند هستند.