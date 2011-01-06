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۱۶ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

شناسایی دو هزار نفر از معلولان ایلام برای اجرای طرحهای اشتغالزایی

شناسایی دو هزار نفر از معلولان ایلام برای اجرای طرحهای اشتغالزایی

ایلام - خبرگزاری مهر: دو هزار نفر از معلولان و مدد جویان بهزیستی استان ایلام برای اجرای طرحهای اشتغالزایی و توانمند سازی شناسایی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل بهزیستی استان ایلام ظهر پنشجنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: از محل اعتبارات سازمان بهزیستی چهار میلیارد و 750 میلیون ریال و از طریق تسهیلات صندوق مهر امام رضا دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال و توانمند سازی معلولان هزینه می شود.

وی افزود: به مدد جویانی که در زمینه های صنایع دستی، صنایع کوچک و بومی مهارت دارند تسهیلات پرداخت می شود.

وی همچنین گفت: مدد جویانی که فاقد مهارت هستند برای کسب مهارت به آموزش فنی و حرفه ای معرفی می شوند.

مدیر کل بهزیستی استان اعلام کرد: در حوزه توانبخشی حدود 10 هزار نفر معلول و در حوزه اجتماعی چهار هزار خانوار از مزایا و خدمات سازمان بهزیستی بهره مند هستند.

کد مطلب 1226365

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