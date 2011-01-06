علی کفاشیان در حاشیه بیست و چهارمین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر گفت: من به این خاطر از حضور در انتخابات کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا کناره گیری کردم که شانس آقای سعیدلو برای انتخاب در پست نایب رئیسی AFC بیشتر شود و با این کار از ایشان حمایت کردم.

وی در ادامه افزود: آقای سعیدلو رای بدی نیاورد! اینکه در بین 45 رای، 20 رای به ایشان رسیده، بد نیست. با توجه به سرمایه گذاری دیگر کشورها و تلاشی که آنها برای کسب کرسی‌های AFC داشتند، واگذاری رقابت به نماینده کشور نپال آنهم با پنج رای اختلاف، نمی تواند نتیجه بدی باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: ما به عنوان یکی از اعضای AFC باید در مجامع این چنینی شرکت کرده و تلاش کنیم تا به نتایج بهتری در این راه دست یابیم.

کفاشیان تاکید کرد: تلاش ما برای دستیابی به کرسی‌های مهم در مجامع بین المللی به همین جا ختم نمی شود و تلاش می کنیم در انتخابات آتی به جایگاهی در خور شان ایران دست یابیم. قطعا با اهدافی که برای خود تعیین کرده‌ایم به راه‌مان ادامه خواهیم داد و این تلاش متوقف نخواهد شد.

علی کفاشیان، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشورمان نتوانست تعداد رای لازم برای حضور در پست نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه جنوب و مرکز این قاره را کسب کند.