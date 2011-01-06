حجت الاسلام موسوی قائم مقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، در حکم آیت الله تسخیری خطاب به نماینده سابق ولی فقیه در منطقه کردستان آمده است: "با عنایت به تجربیات آن جناب در امر تقریب مذاهب اسلامی و ارتباطات موفق که در طول سی سال نمایندگی ولایت ‌فقیه در منطقه کردستان داشته‌ اید و نظر به آگاهی شما به ضرورت وحدت اسلامی در بین جوامع مسلمین و حضور فعال در شورای عالی این مجمع، بدینوسیله جنابعالی را به عنوان قائم مقام دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منصوب می‌نمایم".

در ادامه این حکم آمده است : "امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره‌ گیری از رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری در پیشبرد و تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید".

حجت الاسلام سید موسی موسوی از سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نماینده ولی فقیه منصوب شد تا اینکه روز 14 دی ماه سال جاری مقام معظم رهبری طی حکمی حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمد حسینی شاهرودی را به نمایندگی ولی فقیه در استان کردستان و مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور منصوب کردند.