نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق به ایران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دفتر نماینده حکومت اقلیم کردستان عراق در کشورمان، روز شنبه هفته آینده برهم صالح نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق به همراه هیئتی بلند پایه به تهران سفر می کند و با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد کرد.

دکتر برهم احمد صالح نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق در دومین سفر رسمی خود در تاریخ 18 دی ماه سال جاری و در قالب رئیس دولت اقلیم کردستان عراق، به دعوت رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه هیئتی بلند پایه متشکل از چندین وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق و همچنین مسئولان سیاسی این اقلیم به تهران سفر می کند و در این سفر تقویت هر چه بهتر روابط حکومت اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران و گسترش این گونه ارتباط در دستور کار نخست وزیر حکومت اقلیم کردستان عراق قرار دارد.

بر اساس این گزارش، قرار است رئیس حکومت اقلیم کردستان عراق در تهران با محمود احمدی ن‍ژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه و چند تن از وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران دیدار کند.

سفر برهم صالح به ایران برای تداوم ارتباطات تاریخی میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق انجام می گیرد که در مقاطع و موقعیت های مختلفی میان دو طرف شکل گرفته است .