اخبار کوتاه ورزشی از خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، تیم شطرنج کارکنان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در مسابقات قهرمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نایب‌ قهرمان شد.

این دوره از مسابقات در خزرآباد ساری برگزار شد که 26 تیم از دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به رقابت پرداختند و تیم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند توانست مقام دوم را از آن خود کند .

در این دوره از مسابقات تیم‌ های دانشگاه علوم پزشکی گیلان با 10.5 امتیاز مقام اول، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با 9.5 امتیاز مقام دوم و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با 8.5 امتیاز مقام سوم این مسابقات را کسب کردند.

اعلام تاریخ برگزاری مسابقات فوتبال لیگ دسته سه جام آزادگان

تاریخ برگزاری دیدارهای هفته چهاردهم تا شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ دسته سه جام آزادگان اعلام شد .

در هفته چهاردهم این مسابقات و در روز سه‌شنبه 21 دی‌ماه ساعت 14 شهرداری قاین و نیروگاه ایرانشهر در ورزشگاه شهید امین‌زاده قاین و شهرداری زرند کرمان و پاس بیرجند در ورزشگاه شهرداری کرمان به مصاف هم می‌ روند .

دیدار آلومنیوم المهدی نوین هرمزگان و شهرداری قاین در ورزشگاه تختی بندرعباس و پاس بیرجند و نیروگاه ایرانشهر در ورزشگاه آزادی بیرجند روز دوشنبه 27 دی‌ماه ساعت 14 در هفته پانزدهم پیگیری می‌ شود .

در ادامه این رقابت‌ ها و در هفته شانزدهم روز یکشنبه سوم بهمن‌ماه ساعت 14 شهرداری قاین در ورزشگاه امین‌زاده میزبان امید سرامیک میبد است و پاس بیرجند در ورزشگاه چمران میبد به دیدار ناز سرام میبد می ‌رود .

برپایی مسابقات طناب‌کشی، مچ‌اندازی و تفریحات کودکان در سرایان

به مناسبت گرامیداشت دهه قربان تا غدیر و هفته بسیج، هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان سرایان مسابقات طناب‌کشی، مچ‌اندازی و تفریحات کودکان را برگزار کرد .

مسابقات تفریحات کودکان بین 65 نفر از دختران در دو رشته بادکنک ترکانی و پرش با گونی برگزار شد و در نهایت 20نفر به عنوان برتر معرفی شدند .