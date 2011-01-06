توسعه استان البرز باید به صورت متوازن تحقق یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی ظهر پنجشنبه در شورای برنامه ریزی توسعه استان اظهار داشت: استان تازه تاسیس البرز نیازمند رشد همگون و متناسب است و از این رو باید در مسیر توسعه استان به شهرکهای اقماری نیز توجه ویژه شود.

وی افزود: ناموزون بودن توسعه استان در آینده چهره ای مناسبی را به استان نمی دهد و از همین رو باید تمامی شهرستانها، بخشها و شهرهای اقماری در توسعه همه جانبه استان سهیم بوده و مورد توجه قرار گیرند.

استاندار البرز خاطرنشان کرد: حضور مدیران کل در شورای برنامه ریزی توسعه استان ضروری است و این شورا یکی از شوراهای مهم استان به شمار می رود که نقش مهمی در امور استان دارد.

نمایندگان مجلس پیگیر مصوبات سفر دولت به البرز باشند

وی بیان کرد: نمایندگان استان البرز در مجلس باید هم پای مدیران پیگیر اجرایی شدن مصوبات سفر دولت باشند و در این راستا تلاش کنند.

فرهادی عنوان کرد: باید در تمامی دستگاههای استان فردی پیگیر و با مسئولیت مشغول پیگیری مصوبات سفر دولت به البرز شود و با توجه ویژه به این موضوع و نیز برقراری ارتباط مناسب با وزرا در راستای اجرایی شدن مصوبات دستگاه مربوطه فعالیت کند.

این مسئول یادآور شد: اعتبارات تخصیص یافته به استان نیز باید به گونه ای اصولی صرف هزینه های عمرانی و جاری شود و در این خصوص باید مسئولان مراقب هزینه ها باشند.

فرهادی گفت: مسائل حقوقی کارمندان دولت در استانداری بررسی می شود وبا برنامه ریزی های صورت گرفته به نظر نمی رسد مشکلی در حقوق و مزایای آخر سال کارمندان به وجود آید.

با تخصیص اعتبارات جاری واقعی به استان بخشی از مشکلات حل می شود

استاندار البرز در بخش دیگری از این جلسه خواهان تبدیل بودجه جاری استان به بودجه واقعی شد و ابراز امیدواری کرد با تخصیص اعتبارات واقعی به این استان برخی از مشکلات موجود برطرف شود.

وی همچنین از تصویب طرحهای ویژه ای برای شهرستانهای استان البرز همزمان با سفر ریاست جمهوری خبر داد و در خصوص شهرستان طالقان نیز گفت: تصویب منطقه ویژه گردشگری، شهرک صنعتی و سالن ورزشی برای طالقان توسعه این شهرستان را به دنبال خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن طرحهای فوق در آینده شاهد رشد و شکوفایی پتانسیلهای شهرستان طالقان به ویژه در بخش گردشگری باشیم.