بهترین ویژگی مرحوم کریمی راد داشتن بصیرت بود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین چهارمین سالگرد وزیر فقید دادگستری عصر پنجشنبه در حسینیه امامزاده حسین(ع) قزوین برگزار شد.

در این مراسم که استاندار قزوین، فرماندهان سپاه، مدیران دستگاههای اجرایی و گروههای مختلف مردم حضور داشتند سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری با حضور در مزار مرحوم کریمی راد با قرائت فاتحه یاد سخنگوی فقید قوه قضائیه را گرامیداشت.

وزیر دادگستری در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: مرحوم کریمی راد شخصیتی متعهد و ولایت مدار بود و با بصیرت، درایت و کاردانی و تدبیر در امور در دستگاه قضایی بخوبی انجام وظیفه کرد.

وی افزود: خدمتگزاری و عدالت محوری از دیگر خصوصیات کریمی راد بود و برای تحقق عدالت زیاد تلاش می کرد و با قاطعیت در تصمیم گیری به صلابت دستگاه قضایی کمک زیادی کرده بود.

بختیاری یادآورشد: کریمی راد فردی مردم دار بود و به خاطر اخلاق حسنه و روحیه باشناط خود موجب شده بود مردم زیادی برای حل مشکل به وی مراجعه کنند و امدیوار به حل مشکل خود باشند.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سئوال که اخیراً بحث‌هایی تحت عنوان افزایش اختیارات وزیر دادگستری در محافل مختلف مطرح است که به موجب آن برخی سازمان‌های تابعه قضایی به وزارت دادگستری و در واقع دستگاه اجرایی کشور واگذار شود تصریح کرد: خوشبختانه در برنامه پنج ساله پنجم در ماده 187 یکی از بندها که اگر تصویب و ابلاغ شود استفاده بیشتر از ظرفیت وزارت دادگستری است که منتظر تصویب آن هستیم.

وی مخالفت رئیس قوه قضائیه با این موضوع را رد کرد و گفت: این مخالفت در حوزه سازمان های وابسته است.

بختیاری از توضیحات بیشتر در این خصوص خودداری کرد و تشریح مزایای آن را به مراحل پس از تصویب موکول کرد.