معاون وزير كشور : شوراهاي شهر نبايد وارد كار سياسي شوند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر" ، محمود ميرلوحي در جمع روساي شوراهاي عالي استان با بيان اينكه بخش عمده ظرفيتهاي فراواني كه قانون اساسي براي شوراها پيش بيني كرده است هنوز محقق نشده است گفت: نهاد شوراي اسلامي بيش از آنچه تجربه شده مي تواند مسئوليت بپذيرد.

وي عدم تحقق جايگاه و نقش واقعي شوراها را موثر از دوعامل دروني و بيروني بر شمرد و گفت: در بعد دروني شوراها بايد با بهره گيري هر چه تمامتر از امكانات و اختيارات موجود نقش خود را برجسته سازند و جايگاه خود را به جامعه بقبولانند و در بعد بيروني وزارت كشور و دولت موظفند در تدوين و اصلاح آيين نامه شوراها دقت و سرعت به خرج دهند.

ميرلوحي همچنين بر ضرورت تقويت نيروهاي حقوقي در فرمانداري ها براي بررسي مصوبات شوراها تاكيد كرد و اين امر را زمينه ساز روان شدن روند تصميم سازي شهري دانست.

معاون حقوقي وزير كشور از 32 هزار شوراي اسلامي شهر و روستا به عنوان جزاير قدرتمند تصميم سازي ياد كرد و نقش آنها را در طرح در دست تنظم آمايش سرزمين كليدي خواند.

گفتني است در آغاز دوازدهمين اجلاس شوراي عالي استانها كه روز شنبه در تهران برگزار شد. منصور روشناسي رييس شوراي عالي استانها با انتقاد شديد از تشكيل نهادهاي موازي با شوراهاي استان تحت عنوان مجمع نمايندگان شوراها در كلان شهرها از جمله تهران ، اين نهادها را غير قانوني خواند و خواستار رسيدگي وزارت كشور اينگونه اقدامات شد.

وي همچنين از كار كميسيوني بر روي طرحي مبني بر شيوه پاسخگويي مديران اجرايي در سطوح مختلف به شوراها خبر داد و گفت: اين طرح را به دولت و مجلس مي فرستيم و اميدواريم در سال پاسخگويي مورد قبول واقع شود.

وي ضمن اعلام گله مندي از شوراهاي برنامه ريزي استان در استانداري ها بخاطر عدم توجه به نقش شوراهاي اسلامي استان در تدوين سند ملي استانها از عقد قرار داد با موسسه اي حقوقي و راه اندازي ساعت اطلاع رساني شوراهاي عالي استانها براي تسهيل امور اين شوراها خبر داد.