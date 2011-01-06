سی و سومین دوره مسابقات قرآنی استان کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،‌ مدیر کل اداره اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در مراسم افتتاحیه این دوره از مسابقات با اشاره به رشد 30 درصدی شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی امسال، ‌اظهار داشت: در سی و سومین دوره از مسابقات قرآنی 416 نفر شرکت کرده اند که از این تعداد 99 زن و 86 مرد در استان کرمانشاه به مرحله استانی راه یافته اند.

حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم با بیان اینکه داوران استانی قضاوت سی و سومین دوره از مسابقات قرآنی را درکرمانشاه به عهده دارند، ‌تصریح کرد: در این دوره از مسابقات قرآنی خواهران در خانه های نور و برادران در دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه در رشته های قرائت،‌ ترتیل ،‌ حفظ و مفاهیم طی امروز و فردا به رقابت می پردازند.

وی خاطر نشان کرد: به برکت خون شهدا، حرکت پیامبر گونه امام راحل(ره) و هدایت حکیمانه مقام معظم رهبری امروز شاهد برگزاری سی و سومین دوره از مسابقات قرآنی در سطح کشور و استان کرمانشاه هستیم .

حجت الاسلام حسینی مقدم با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران به برگزاری مسابقات قرآنی در سطوح مختلف توجه خاصی دارد، تصریح کرد: ایران اسلامی به ام القرا تبدیل شده و به عنوان یکی از قویترین پایگاه های قرآنی نگاه دنیا خصوصاً مسلمانان را به این کشورتغییر داده است.

کرمانشاه اسفندماه جاری میزبان مسابقات کشوری قرآن است

در ادامه این مراسم معاون فرهنگی اداره اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه با بیان اینکه در این دوره از مسابقات مرحله منطقه ای حذف شده است، اظهار داشت: درسی وسومین دوره از مسابقات قرآنی از هر رشته یک نفر به مرحله کشوری راه پیدا می کنند.

حجت الاسلام سید ناصر سید آقایی خاطر نشان کرد: از برگزیدگان مرحله کشوری با اهدا جوایز مادی و معنوی تجلیل خواهد شد.

معاون فرهنگی اداره اوقاف وامور خیریه استان کرمانشاه در ادامه ازمیزبانی استان کرمانشاه در مسابقات قرآنی کشوری در اوایل اسفند ماه امسال به همت استاندار،‌ نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه و اداره کل اوقاف و امور خیریه این استان خبر داد.