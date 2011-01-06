تمامی راه های استان زنجان باز است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان در خصوص آخرین وضعیت بازگشایی راههای مسدود شده از برف استان زنجان گفت: به دلیل بارش برف که از دیروز در استان آغاز شده است، چند راه روستایی مسدود شده، امروز بازگشایی شد.

احمد خلیلی با بیان اینکه روز گذشته همه توان اکیپ راهداری به برف روبی و نمک پاشی محورهای اصلی و فرعی اختصاص یافته بود، افزود: به همین خاطر ممکن است چند راه روستایی بر اثر این بارشها مسدود شده باشد که امروز بازگشایی خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات در رابطه با مسدود شدن راه های روستایی در فصل زمستان مربوط به ارتفاعات از جمله گردنه طارم و محور تهم می باشد، تصریح کرد: اکیپ راهداری استان با سرکشی به تمام راههای روستایی در تلاش است تا در کمترین زمان ممکن نسبت به بازگشایی راههای مسدود شده اقدام کند. همچنین در بسیاری از مواقع نیز شاهد اطلاع رسانی مردم در این زمینه از طریق مرکز پیام هستیم.

کارشناس اداره کل راه و ترابری استان زنجان با تأکید براینکه عملیات برف روبی و نمک پاشی در کلیه محورهای اصلی و فرعی استان انجام شده است، افزود: خوشبختانه دیروز اکیپهای راهداری استان با استقرار کامل در محورهای اصلی و فرعی اقدام به انجام عملیات برف روبی و نمک پاشی کردند تا امروز شاهد بازگشایی همه این محورها باشیم.

همچنین رئیس پلیس راهور استان زنجان به مسافران و رانندگان توصیه کرد در هنگام بارش برف از سفرهای غیرضروری و تردد در جاده های برون شهری خودداری کنند.



سرهنگ عبدالعلی رشتیانی با اشاره به ممنوعیت دو ساعته تردد در آزاد راه زنجان – تبریز و جاده قدیم زنجان میانه در عصر روز گذشته، براثر بارش برف و کولاک شدید افزود: در راستای تأمین امنیت مردم و همچنین کنترل وضعیت، این تصمیم اتخا گردید و بلافاصله پس از بهبود شرایط جوی، اجازه تردد در این مسیرها به مسافران داده شد.

وی با تاکید براین که در حال حاضر سطح همه جاده های استان بر اثر بارش برف روز گذشته لغزنده است، افزود: مردم باید به هشدارهای اعلام شده از سوی پلیس راه توجه کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از بروز هرگونه حادثه رانندگی جلوگیری کنند.

سرهنگ رشتیانی استفاده از زنجیرچرخ در فصل زمستان را ضامن ایمنی سرنشینان خودروها دانست و افزود: در سفرهای زمستانی باید همه خودروها به زنجیرچرخ مجهز شوند، هرچند متاسفانه روز گذشته علی رغم بارش سنگین برف، تعدادی از رانندگان بدون استفاده از این وسیله در حال تردد درجاده ها بودند که ماموران پلیس راه این خودروها را متوقف کردند.

سرهنگ رشتیانی به ایمنی راه های استان در فصل زمستان نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با هماهنگیهای صورت گرفته، در حال حاضر وضعیت مطلوبی در محورهای مواصلاتی استان حاکم است.