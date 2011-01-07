طرح ساماندهی خبرنگاران آذربایجان شرقی نهایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی داننده بعد از ظهر پنجشنیه در آیین تجلیل از برگزیدگان نخستین جشنواره مطبوعات آذربایجان شرقی در تالار خاقانی خانه فرهنگ تبریز افزود: این طرح برای نخستین بار در کشور به اجرا در می آید و در قالب آن جایگاه هر یک از خبرنگاران برابر با معیارهای علمی طبقه بندی می شود.

وی افزود: در این طرح چهار طبقه کارآموز، خبرنگار، روزنامه نگار و روزنامه نگار ارشد پیش بینی شده و خبرنگاران آذربایجان شرقی مطابق این پیش بینی ها رتبه بندی می شوند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از صدور مجور نشر دو نشریه تخصصی نیز خبر داد و گفت: با محاسبه این نشریات، مجموع مطبوعات منتشره در آذربایجان شرقی به 125 عنوان می رسد که مجوز 44 مورد از آن ها در دولت های نهم و دهم صادر شده است.

وی با اشاره به تغییروتحولات سال های گذشته به ویژه معادلات بین الملل، اظهار داشت: دولت احمدی نژاد با تمام توان و در همه عرصه ها به خصوص حوزه فرهنگ و رسانه ها حضور پررنگی دارد.

داننده در ادامه از برگزاری جشنواره بزرگ وبلاگ نویسی قرآنی تا دو هفته آینده در تبریز خبر داد و گفت: این جشنواره بزرگ ترین جشنواره قرآنی در کشور است.

وی همچنین از آغاز ضبط صوتی و تصویری ترتیل قرآن کریم با صدای "وحید غفران نیا" و "داود زارعان" از قاریان برجسته کشورمان خبر داد و افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی به عنوان یک کار ماندگار تمام همت خود را برای تولید این مجموعه قرآنی بکار گرفته است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی اعلام کرد: به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری، نخستین کرسی تلاوت قرآن نیز تا دو هفته آینده در تبریز دائر می شود.

به گفته وی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی همچنین برای برگزاری اختتامیه جشنواره تبلیغات شمال غرب کشور با میزبانی تبریز در حال برنامه ریزی است.

وی ظرفیت روزنامه های منتشر شده در آذربایجان شرقی را بالا خواند و گفت: برای تولید روزنامه ای با گستره توزیع سراسری در تبریز که همه روزنام ههای منطقه پتانسیل ان را دارند، باید حمایت ها افزایش یابد.