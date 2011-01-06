تصویر 11 کاریکاتور؛ از بند باز آمریکایی تا تماشاگر اجباری!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز شکست آمریکا در افغانستان و همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان بیشترین توجه رسانه های عربی را به خود اختصاص داده است.

بندباز آمریکایی

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز در کاریکاتوری به شکست فاجعه بار واشنگتن در افغانستان توجه دارد، بر این اساس آمریکا که در سال 2010 شکست سختی را در این کشور متحمل شد در سال جدید اوضاع بهتری ندارد.

صهیونیسم = تروریسم

روزنامه الرایه قطر، رژیم صهیونیستی را به عنوان عامل اصلی انفجار تروریستی در شهر اسکندریه معرفی کرده است.

"لوران گباگبو" و فیل حکومت!

روزنامه عکاظ عربستان امروز به تنشهای سیاسی در ساحل عاج توجه دارد بر این اساس، "لوران گباگبو" حاضر به کوتاه آمدن نیست و از مسند قدرت کنار نمی رود.

دروغ بزرگ؛ آمریکا نگذاشت صلح کنیم؟!!

روزنامه الوطن عربستان امروز به دروغگویی "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی توجه دارد. وی اخیرا گفته بود: آمریکا با توقف شهرک سازی مخالف بود و به همین دلیل هم مذاکرات شکست خورد!

تنش سیاسی در لبنان؛ درست لبه پرتگاه!

روزنامه النهار لبنان امروز به تنشهای سیاسی در این کشور میان جریان 14 مارس و 8 مارس توجه دارد که می رود تلاشهای سوری - سعودی (محور سین سین) را به چالش بکشد.

جام ملت های آسیا در قطر و تماشاگران اجباری!

روزنامه الوطن قطر امروز با اشاره به نزدیک شدن به موعد آغاز رقابتهای فوتبال جام ملت های آسیا در این کشور، معضل نبود تماشاگر در استادیومهای ورزشی کشورهای عربی را به رخ کشیده است که ترجیح می دهند در خانه از پای تلویزیون بازیها را ببینند.

تعیین سرنوشت خطرناک!

روزنامه خبری فلسطین الیوم امروز در آستانه برگزاری همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان، به نتایج خطرناک جدایی در این کشور توجه دارد.

رای به جدایی؛ جنوب سودان آری، شمال نه!

روزنامه الوطن قطر در کاریکاتوری دیگر به اختلاف نظر مردم جنوب و شمال سودان در همه پرسی تعیین سرنوشت توجه دارد. بر این اساس، شمالی ها راضی به جدایی نیستند در حالی که جنوبی ها خواستار آن هستند.

فتنه گر ناکام!

روزنامه القدس العربی امروز به انفجار کلیسای شهر اسکندریه مصر و تلاش برخی از جریانها برای اختلاف افکنی میان مسلمانان و مسیحیان در این کشور توجه دارد.

سیل در استرالیا؛ بیچاره غرق شد

روزنامه المستقبل لبنان به طوفانهای سیل آسای اخیر در استرالیا توجه دارد که زندگی مردم این کشور را مختل کرده و چندین نفر را به کام مرگ کشیده است.

گذرگاه رفح؛ قفل نوارغزه

روزنامه الرایه قطر در کاریکاتوری دیگر گذرگاه رفح را از سوی مقامات مصری بسته نگه داشته می شود به عنوان عاملی برای تشدید محاصره دانسته است.