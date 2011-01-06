به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور قبل از ظهر پنجشنبه در جلسه سازمان قطار شهری قم، چگونگی عبور منوریل از مقابل حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) را مورد توجه قرار داد و گفت: بیتردید این قطعه از پروژه منوریل باید به گونهای اجرا شود که به هیچ عنوان خدشهای به حریم قدسی حرم مطهر وارد نشود.
وی ضمن بررسی راهکارهای مختلف عبور خط منوریل از مقابل حرم مطهر کریمه اهلبیت(س) تأکید کرد: همه تصمیمگیریها در این خصوص باید بر اساس کار کارشناسی باشد.
مدیریت ترافیک در هسته مرکزی شهر ضروری است
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: کلانشهر قم با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و 150هزار نفر و با جمعیت سیال زائران و گردشگران در روزهای آخر هفته و ایام خاص سال نیازمند برنامهها و اقدامات ویژه در عرصههای مختلف است.
وی افزود: افزایش حمل و نقل عمومی و مدیریت ترافیک در هسته مرکزی شهر از نیازهای جدی شهر مقدس قم است که با ارائه برنامههای مختلف از سوی مسئولان امر با جدیت پیگیری میشود.
استاندار قم با اشاره به تصویب ایجاد دو خط مترو و منوریل در شهر قم خاطرنشان کرد: بحمدالله عملیات اجرایی پروژه منوریل قم از بیش از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و روند احداث آن در کریدور مشخص شده به خوبی دنبال میشود.
وی تأکید کرد: اعتبارات لازم برای خطوط مترو و منوریل پیشبینی شده و با اجرای پروژه بر اساس برنامه زمانبندی شده به خوبی جذب میشود و امیدواریم هرچه سریعتر با بهرهبرداری از این پروژهها شاهد تحولات چشمگیر در عرصه ترافیکی شهر قم باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: منوریل قم باید به گونهای از مقابل حرم حضرت معصومه(س) عبور کند که خدشهای به حریم قدسی این مکان مقدس وارد نشود.
