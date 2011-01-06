خانواده کانون اصلی مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، جهانشیر امینی ظهر پنجشنبه و در نخستین کنگره پیشگیری اولیه از اعتیاد اظهار داشت: هر چند که توجه به برنامه ها و اقدامات مختلف در راستای مبارزه با مواد مخدر از اهمیت بالایی برخوردار است ولی در عصر حاضر خانواده به عنوان کانون اصلی مبارزه با این بلای خانمان سوز به شمار می رود.

وی خاطرنشان کرد: خانواده به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی در هر جامعه ای می تواند در راستای فرهنگ سازی و همچنین برخورد با پدیده اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر تاثیر ویژه داشته باشد و به همین دلیل باید در برنامه ریزی های مسئولان جایگاه بهتری را برای آن در نظر گرفت.

رئیس دانشگاه کردستان بیان داشت: متاسفانه در حال حاضر از توان بخش های مردمی به ویژه سازمان های غیردولتی در راستای مبارزه با مواد مخدر به نحو مطلوب و شایسته استفاده نمی شود و لازم است که برنامه ریزان و متولیان این مهم تجدید نظری در سیاست دهی های خود داشته باشند و از حضور تشکل های غیردولتی و سازمان های مردم نهاد در این عرصه استفاده بیشتری شود.

امینی با اشاره به اینکه مواد مخدر خود یکی از زمینه های اصلی بروز سایر آسیب های اجتماعی در جامعه به شمار می رود، افزود: اعتیاد باعث از هم گسیختگی خانواده و در نهایت جامعه می شود که این آسیب هم خود عواقب بسیار خطرناکتری همچون افزایش بزهکاری های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

وی بر لزوم توجه بیشتر به یافته های علمی در راستای پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و گفت: باید زمینه های لازم برای بهره برداری از یافته های همایش های علمی و دانشگاهی را در میدان عمل فراهم کرد تا بتوان با کمترین هزینه و زمان، بیشترین دستاورد را به دست آورد.

نخستین کنگره علمی پیشگیری اولیه از اعتیاد به همت شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کردستان و جمعی از ادارات و سازمان های دولتی این استان در سنندج برگزار شد.