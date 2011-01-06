کشمکش اشتون با تل آویو / لیبرمن برای رفع محاصره غزه پیش شرط گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، "کاترین اشتون" که دیروز چهارشنبه وارد سرزمینهای اشغالی شده در ابتدا با "آویگدور لیبرمن" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی دیدار و در مذاکره با وی خواستار پایان محاصره نوار غزه از سوی این رژیم شد.

روزنامه هاآرتض درباره دیدار اشتون و لیبرمن می نویسد : بنیامین نتانیاهو در پاسخ به اشتون که خواستار پایان محاصره غزه شده بود، گفت : برای پایان دادن به محاصره غزه باید ابتدا به قاچاق سلاح به نوار غزه پایان داده شود.

گفته می شود طرف اسرائیلی در این باره، پیشنهاد استقرار نیروهای بین المللی در مرز غزه با مصر را داده است.

لیبرمن در ادامه به اشتون گفت : من به شما قول می دهم به محض آنکه قاچاق سلاح به غزه متوقف شود، محاصره این منطقه نیز به پایان می رسد!

در همین رابطه اتحادیه اروپا با صدور بیانیه ای اعلام کرد سفر اشتون به منطقه نشانه پایبند بودن این اتحادیه به صلح خاورمیانه است.

اشتون در ادامه حضور خود در سرزمینهای اشغالی با "ایهود باراک" وزیر جنگ و "زیپی لیونی" وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی دیدار کرد.

نکته جالب در این باره آنکه لیونی در دیدار با اشتون، خواستار اتخاذ موضع سختگیرانه اتحادیه اروپا در ارتباط با موضوع هسته ای ایران شد.

اشتون همچنین برای دیدار مقامات تشکیلات خودگران به رام الله رفته است.