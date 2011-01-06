پهلوانان ملی و خصلتهای اخلاقی آنها را باید به نسل امروز معرفی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدابراهیم سیف پور که دارنده سه مدال طلای جهانی و برنز مسابقات المپیک می باشد،اظهارداشت: اسطوره هایی چون تختی و پوریای ولی برای جامعه ایرانی و الگو برداری جوانان این مرز و بوم یک سرمایه محسوب می شوند.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز جوانان ما به جای الگوپذیری از این پهلوانان، ستاره های فوتبال را الگوی خود قرار داده اند و مدل مو، لباس و رفتار خودشان را با آنها شبیه سازی می کنند.

سیف پور تصریح کرد: جهان پهلوان تختی علاوه بر شاخصه های ورزشی و تکنیک بالایش در کشتی ایران و جهان، در واقع نماد بارزی از یک ورزشکار و پهلوان اخلاق مدار و مردمی بود.

وی با بیان خاطراتی از اردوهایی که مرحوم تختی نیز در آنها مشارکت داشت، گفت: هر وقت بر روی تشک می رفتیم، مرحوم تختی بیشتر دلش برای ما می تپید و کشتی های خود را فراموش می کرد و درست به خاطر همین روحیه دادنهای ایشان بود که ما موفق به قهرمانی در دنیا می شدیم.

در تمام استانهای کشور تنها در کرمانشاه بزرگداشت تختی برگزار می شود

سیف پور اظهار داشت: تختی از هر نظر یک الگو بود و در انسانیت و گذشت بی نظیر، حتی از حقوقی که می گرفت بخش زیادی را صرف امور مردمی و نیازمندان می کرد.

وی از اینکه در میان همه استانها و شهرستانهای ایران، تنها در کرمانشاه مراسمی برای بزرگداشت جهان پهلوان تختی برگزار شده بود، ابراز قدردانی کرد و آن را نشانه روحیه پهلوانی و نوعدوستی مردم و مسئولین کرمانشاه دانست.

در این آیین بزرگداشت که به اهتمام اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه برگزار شد، بسیاری از بزرگان و پیشکسوتان ورزش کشتی، فوتبال و سایر رشته های ورزشی کرمانشاه و نیز مسئولین ورزشی و اعضای شورای شهر کرمانشاه حضور داشتند.

در این مراسم از سوی اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه لوح سپاس و هدیه ای به رسم یادبود به محمد ابراهیم سیف پور اهدا شد.