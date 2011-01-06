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۱۶ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

امشب بعد از خبر 22؛

برنامه‌ "دیروز امروز فردا" با حضور نمایندگان سه قوه روی آنتن می رود

برنامه‌ "دیروز امروز فردا" با حضور نمایندگان سه قوه روی آنتن می رود

برنامه "دیروز،‌ امروز، فردا " امشب با محور قرار دادن بحث " موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی" با حضور نمایندگانی از قوای سه گاه کشور این موضوع را بررسی خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه امشب "دیروز،‌ امروز، فردا" با حضور حجت‌الاسلام پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور بعد از خبر سراسری 22 ‌شبکه سوم سیما روی آنتن ‌می‌رود.

قرار است نمایندگان سه قوه مجریه،‌ مقننه و قضاییه ‌در این برنامه زنده تلویزیونی موانع مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشریح و در خصوص عملکرد ‌خود پیرامون فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی به مردم گزارش دهند.

کد مطلب 1226411

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