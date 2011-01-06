پذیرش دانشجویان در برخی رشته های تحصیلی نیازمند بازنگری کلی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، رضا عامری ظهر پنج شنبه در نشست معاونین آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور در محل واحد کرج در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هدف از ایجاد ساختار جدید برای اعضای هیئت علمی ایجاد نوعی وحدت رویه است.

وی با اعلام نسبت 40 درصدی استاد به دانشجو اضافه کرد: با وجود بیش از 22 هزار دانشجوی دکترا سهمیه دانشگاه آزاد در زمینه بورس تحصیلی 150 نفر بود که هیئت عالی جذب در نظر دارد تصمیماتی در این زمینه اتخاذ کند.

عامری توسعه هدفمند آموزش عالی را از مهمترین اقدامات هیئت علمی در این زمینه برشمرد و گفت: هیئت علمی در نظر دارد نیازهای مختلف علوم و فناوری را شناسایی کرده و دانشجویان را به سمت شناسایی نیازهای جامعه سوق دهد.

وی در ادامه اضافه کرد: برای از بین بردن چنین عدم تعادلهایی باید بین توانمندی و پتانسیل هر منطقه تعادل برقرار شود تا با توجه به توانمندی در هر منطقه توسعه صورت پذیرد.

مدیر هیئت علمی جذب عالی انقلاب آموزش عالی تصریح کرد: اطلسهای آموزش عالی براساس اطالسهای استانی آموزش عالی برآورد می شود و میزان پذیرش دانشجو و قابلیتها در استانها شناخته و در نهایت به سطح کشور می رسد.

عامری از تاثیرات مهم آموزش عالی بر ورودی آموزش در نظام آموزش عمومی و مهارت عالی گفت و افزود: توسعه هدفمند در علوم لازم و ضروری است.

وی اظهار داشت: چون نیازها در برخی رشته ها به توازن و مازاد رسیده است بازنگری بعد از 25 سال تصمیمی ضروری است و باید یک بازنگری کلی در تفکیک رشته ها و پذیرش دانشجو در برخی رشته ها صورت گیرد.