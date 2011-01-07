بحران عربی با مدیریت آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرای اردن امروزدر مقاله ای با عنوان "آمریکا بحران اعراب را مدیریت می کند" نوشت: استراتژی آمریکا در سال جدید درحقیقت دنباله استراتژی سال گذشته و تکمیل آن به شمار می رود که بر دو اساس مبتنی است اول، ایجاد شرایطی هماهنگ و همراه برای تکمیل روند عقب نشینی از عراق و اداره عملیات سیاسسی و نظامی در افغانستان تا زمینه ای را برای خروج از این کشور فراهم آورد و از سوی دیگر به عملیات نظامی که نتایج ملموسی درپی نداشته پایان دهد.

اما درباره بحران هایی که این روزها کشورهای عربی با آن دست و پنجه نرم می کنند انتظار نمی رود که کاخ سفید به آنان اهتمام جدی بورزد بلکه با کمترین هزینه از طریق اقدامات فعال دیپلماتیکی و وقت کشی و ترویج توهم این بحران ها را مدیریت نیز خواهد کرد.

" کمال مضاعفین" نویسنده این مقاله درادامه خاطر نشان می سازد: دولت آمریکا راه حل هایی را برای حل بحران های عربی هرگز ارائه نمی کند بلکه این کشور به تنهایی بحران های عربی را مدیریت می کند و برآنها به گونه ای تاثیرگذار است که به نفع منافع خودش به پایان برسد.

ازجمله این بحران ها مسئله فلسطین، حمایت از برگزاری همه پرسی برای جدایی جنوب سودان و همچنین دخالت در دادگاه بین المللی ترور حریری و درعین حال دخالت در امور و اوضاع داخلی عراق است.

الرای درادامه می نویسد: حتی دولتمردان آمریکایی بر ارتباط ایران با جامعه بین المللی را نیز تاثیرگذار هستند و موضوع این است که منافع اسرائیل برای آمریکایی ها به منزله اصل و معیاری است که نباید خدشه دار شود حتی اگر شرایط به ضرر منافع اعراب و بلکه به ضرر همه جهان رقم بخورد.

این روزنامه درادامه تاکید می کند: هیچ کشور عربی نمی تواند بحران هایی را که با آن مواجه است یا حتی روابطش را با آمریکا به تنهایی مدیریت کند آمریکا به نفع برخی طرف ها در منطقه از جمله اسرائیل در برابر منافع دیگر کشورها می ایستد.

الرای درپایان خاطرنشان می سازد: به این ترتیب سران عرب نباید در این توهم به سر ببرند که راه حل بحران ها فرار به سمت واشنگتن یا سرسپردگی در برابر آن است.