نظارت کامل بر قیمت کالاها وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، اسماعیل نجار عصر پنجشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران، ضمن اشاره به اجرای مناسب این طرح در کرمان و سایر نقاط کشور، حذف یارانه ها را بی معنا دانست و تصریح کرد: هدفمندی یارانه ها در مدت زمان پنج سال انجام می شود و هیچ حذفی در یارانه ها انجام نخواهد شد و مقصد طرح، هدفمندی یارانه ها است.

نجار در رابطه با مزایای اجرای این طرح گفت: یکی از مزایای هدفمندی یارانه ها در کشور کنترل قاچاق سوخت است که در این رابطه شاهدیم کشوری مثل پاکستان از محل هدفمندی یارانه ها در ایران 3.6 میلیارد دلار زیان دیده است.

استاندار کرمان در رابطه با قیمت محصولات مختلف در بازار گفت: در مورد تنظیم قیمتها بالاخص 22 قلم کالایی که مورد حمایت بودند، نظارت کامل وجود دارد و در این رابطه جلسات تنظیم بازار را هفتگی برگزار می کنیم تا از چگونگی قیمتها اطلاع حاصل کنیم.

وی همچنین از رسیدگی به هفت هزار 178 پرونده تخلف در تعزیرات حکومتی استان خبر داد و افزود: این آمار نسبت به آبان و آذر ماه به ترتیب 54 و 93 درصد رشد را نشان می دهد.

استاندار کرمان درخصوص رسیدگی به خانواده های بدسرپرست که سرپرست آنها اهلیت لازم برای دریافت یارانه ها را ندارند گفت: مردم می توانند با مراجعه حضوری به فرمانداری و بخشداری محل زندگی و تکمیل اطلاعات لازم، درخواست تغییر سرپرست را ارائه دهند.

وی افزود: تاکنون نزدیک به 540 فقره تغییر سرپرست بدون اهلیت را در سایت هدفمندی یارانه ها به ثبت رسانده ایم.

وی در رابطه با کیفیت نان پس از هدفمندسازی یارانه ها گفت: قبل از هدفمند سازی یارانه ها سه سال افزایش قیمت نان در استان نداشتیم و همین امر باعث شده بود که با افزایش حقوق و دستمزد و نیز افزایش سایر قیمتها، نانوایان مجبور شوند کیفیت نان خود را برای جبران افزایش هزینه ها، کاهش دهند.

نجار تصریح کرد: در حال حاضر قیمت نان را براساس برآورد افزایش قیمتها در نظر گرفتیم که این امر باعث شده است قیمت نان در تمام استان یکسان شود.

وی تصریح کرد: بر طبق آمار در حال حاضر پخت نان کاهش یافته و مردم نسبت به گذشته نان کمتری خریداری می کنند.

استاندار کرمان گفت: اگر مردم به میزان مورد نیاز نان خریداری کنند، به طور متوسط بین سه هزار تا سه هزار و پانصد تومان هزینه برای نان می پردازد که با توجه به یارانه 4000 تومانی که دولت برای نان اختصاص داده است، در این صورت نان برای مردم رایگان تمام می شود.

وی همچنین از پیگیری استانداری در زمینه رفع مشکل جایگاههای سوخت CNG خبر داد و افزود: کیت گذاری جایگاههای سوخت در حال حاضر در انحصار چند شرکت خاص است و به همین در تلاشیم در استان کرمان، افراد متخصص را تربیت و مجوزهای لازم را در این زمینه ارائه دهیم تا مشکل حل شود.

نجار همچنین یکی دیگر از علل کمبود پمپ های گاز CNG در استان را عدم وجود جایگزین برای پمپ های گاز خراب شده دانست و افزود: این پمپ ها برای تعمیر بایستی به استانهای تهران و تبریز فرستاده شوند که به علت نبود جایگزین برای آنها، مردم در تهیه گاز با مشکل مواجه شده اند.