بودجه سال آینده البرز باید سه برابر شود

محمدحسن نژادفلاح در حاشیه برگزاری شورای برنامه ریزی توسعه استان و جلسه بودجه 90 البرز در گفتگو با مهر اظهار داشت: برای رسیدن به سطحی از توسعه در سایر استانها بودجه فعلی پاسخگوی نیاز استان نیست.

وی افزود: بودجه استان البرز باید سه تا چهار برابر بودجه فعلی شود تا روند توسعه در استان و رسیدن به شاخصهای توسعه ای سایر استانها هموار شود.

نژادفلاح خاطرنشان کرد: اجرای مصوبات مختلف در البرز نیازمند بودجه کافی است و از این رو امید می رود با پیگیری همه مسئولان بودجه مناسبی برای سال 90 به این استان تازه تاسیس اختصاص یابد.

وی ادامه داد: مدیران باید برای اجرایی شدن مصوبات سفر دولت به البرز تلاش کنند و نمایندگان مجلس نیز پیگیر اجرایی شدن مصوبات خواهند بود.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس یادآور شد: دسترسی به مدیران کل باید برای مردم آسان تر شود و مردم بتوانند به راحتی مشکلات خودرا با مدیران مطرح کنند.

وی همچنین خواستار این شد که مدیران به صورت ماهانه یا یک ماه در میان با مردم جلسات عمومی برگزار کنند و از نزدیک در جریان مشکلات شهروندان قرار گیرند.