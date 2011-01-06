می توان متناسب با پروژه های مصوب سفر بودجه های خوبی برای البرز گرفت

فاطمه آجرلو ظهر پنج شنبه در حاشیه شورای برنامه ریزی توسعه استان با موضوع بودجه 90 البرز در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در استان البرز مهمترین دغدغه موجود موضوع مسائل ساختاری استان است و باید تلاش شود به استانداردها نزدیک شد.

وی افزود: استان البرز از ظرفیت خوبی در تمامی بخشها برخوردار است که در صورت تصویب بودجه متناسب با ظرفیتهای این استان می توان در راستای شکوفایی ظرفیتها حرکت کرد.

آجرلو خاطرنشان کرد: بودجه 90 در حال حاضر در دستور کار قرار دارد وبا توجه به اینکه مدت زمان کمی تا پایان سال و بستن بودجه 90 باقی مانده باید تلاش شود اعتبارات و بودجه 90 البرز چند برابر اعتبار فعلی شود.

وی ادامه داد: موضوع مالیاتهای البرز نیز باید به زودی تعیین تکلیف شود زیرا همچنان پرونده های بیزرگ و کلان مالیاتی به تهران می رود و پرونده های کوچک را به کرج می دهند که با تعیین تکلیف اداره کل مالیاتی البرز این موضوع نیز حل می شود.

این مسئول بیان کرد: در خصوص پروژه مهم تکمیل اتوبان همت نیز قرار بود این اتوبان به طول 18 کیلومتر ادامه یابد که با پیگیری های صورت گرفته ادامه این اتوبان به طول 38 کیلومتر افزایش یافته و مصوب شد.