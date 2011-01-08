مربیگری در ایران شغل نیست/ بیمه ورزشی مربیان قطع شده است!

نعیما خواجوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: صندوق حمایت از قهرمانان و مدال آوران ورزشی هفته گذشته در شرایطی از چندین برابر شدن حقوق ورزشکاران خبر داد که در برنامه‌ریزی‌های این مرکز هیچ جایگاهی برای مربی قائل نشده‌اند.

وی افزود: اگر به نظر مسئولین مربیان هیچ نقشی در موفقیت های ورزشکاران ندارند الان و در یک سال و اندی باقیمانده تا بازیهای المپیک لندن بگویند خود ورزشکاران بدون مربی تمرین کنند. در هنگام مسابقات هم پاسپورت ‌ها را به ورزشکار بدهند تا خودش به مسابقه برود.

وی که مدرس بین‌المللی فدراسیون جهانی دوومیدانی نیز هست خاطرنشان کرد: مگر ما چند مربی مطرح در ورزش کشورمان داریم که توانسته‌اند تیمی را موفق یا ورزشکاری را صاحب مدال کنند. اگر همین ورزشکار در مسابقه‌ای موفق شود نامش را در بوق و کرنا کرده و همه جا اسمش را می‌بریم اما اگر موفق نشود یا مربی مقصر می‌شود یا سرپرست یا فدراسیون!

مدرس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران ادامه داد: مربی هم مانند ورزشکار زمانی برای کار دارد. متاسفانه در ایران مربیگری شغل محسوب نمی‌شود و تا زمانیکه در تیم ملی یا باشگاهی کار کنیم حقوق داریم در غیر این صورت هیچ کس از مربی حمایت نمی‌کند. با این وضعیت زندگی نمی تواند کرد. به نظر من مربیگری در ایران تنها عشق است و باید به این شیوه برخورد مربیان داخلی کشورمان احترام بگذارند.

وی با بیان اینکه مدتها است بیمه ورزشی مربیان قطع شده است، گفت: قبلا مربیان بیمه ورزشی بودند و از این طریق حداقل مشکلات درمانی خود را حل می‌ کردند اما مدتی است این بیمه قطع شده است. من از مسئولین می‌خواهم که در برنامه‌ریزی های خود مربیان را هم ببینند.