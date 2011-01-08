پرداخت یارانه ها توسط پست بانک موجب رضایت روستاییان قزوین شد

مهدی معافی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: براساس وظایف محوله به اداره پست استان در راستای اجرای بهینه قانون هدفمندسازی یارانه ها که در جلسه ستاد اجرایی این قانون مصوب شد؛ یارانه های روستایی از طریق شعب و دفاتر پست بانک پرداخت می شود.

وی افزود: باتوجه به تامین نقدینگی لازم برای پرداخت به موقع یارانه های روستایی، این دفاتر قابلیت ارائه خدمات بانکی در کوتاهترین زمان ممکن به مشتریان روستایی را دارد و پرداخت یارانه های نقدی را در روستاها با شتاب و کیفیت مطلوبی انجام داده است.

مدیر شعب پست بانک استان قزوین تصریح کرد: تاکنون با استفاده از همین سامانه الکترونیکی پیشرفته به 70 هزار و 350 نفر یارانه نقدی پرداخت شده است و هر یک از روستائیان می توانند با مراجعه به دفاتر پست بانک روستایی، نسبت به دریافت یارانه های خود اقدام کنند.

معافی همچنین از نصب چهار دستگاه خودپرداز در دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و گفت: این دستگاهها پس از انجام آزمایشهای فنی لازم و برای تسریع در عملیات بانکی مشتریان، به زودی به بهره برداری خواهند رسید.

وی یادآور شد: روستائیان به پس انداز توجه بیشتری نشان می دهند که تبلیغات رسانه های کشور در ترویج این فرهنگ شایسته نقش موثری ایفا کرده است بطوری که روستائیان آگاهانه و برای مدیریت بهتر هزینه های جاری، تمایل دارند که وجوه و دارایی های نقدی خود را در حساب های بانکی ذخیره کنند.