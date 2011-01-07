دهه فجر فرصت مناسبی برای تبیین فرهنگ و بینش اصیل انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام محمود گروسی در اولین جلسه کمیته روستایی ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی استان که عصر پنجشنبه در سالن جلسات

جهادکشاورزی برگزار شد افزود: اگر دستاوردهای انقلاب اسلامی اطلاع رسانی نشود دشمنان فرصت پیدا می کنند تا انقلاب را تضعیف کنند.

وی تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی را وظیفه ای شرعی و انقلابی دانست و خواستار مشارکت گسترده مردم و دستگاههای اجرایی برای برگزار ی باشکوه جشن های پیروزی انقلااب اسلامی شد.

حجت الاسلام گروسی خاطرنشان کرد: امسال به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 32 روستای استان جشن پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورز ی استان قزوین و دبیرکمیته روستایی و عشایری ستاد بزرگداشت دهه فجر انقلاب اسلامی استان قزوین هم در خصوص لزوم برگزاری جشن های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و طرح های آماده افتتاح در مناطق روستایی مطالبی بیان کرد.

در ادامه اعضا کمیته نقطه نظرات خود را پیرامون برنامه های ستاد بزرگداشت دهه فجر بیان کردند .

