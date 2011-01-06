میل به خرافه‌ یکی از مهمترین چالشهای پیش روی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا اعرافی، ظهر پنجشنبه در چهارمین گردهمایی دانش آموختگان جامعه المصطفی در مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم افزود: ناتوانی علمی و بضاعت اندک میتواند برای حوزه و علما تهدید باشد، ما نیاز به عالمان بزرگی داریم که دانشهای مختلفی را تدریس و تاسیس کنند تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای جهانی باشیم.
وی ادامه داد: اختلاف افکنی میان شیعه و سنی از دیگر دسیسههای دشمنان و چالشهای امت اسلامی است البته رهبر معظم انقلاب اسلامی با فتوای اخیر خود تکلیف همه را روشن کردند و حوزه و جامعه المصطفی نیر معتقد به وحدت و تعامل مناسب با اهل سنت است و هر نوع حرکت افراطی که به کیان وحدت مسلمانان لطمه بزند از دیدگاه ما مردود است.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه تاکیدکرد: دسیسههای گوناگونی برای شعله ور شدن آتش این اختلاف وجود دارد که میتواند شیعه و سنی را بسوزاند؛ ما فراتر از وحدت اسلامی اهل گفتمان و بحث منطقی با همه ادیان هستیم چون اهل فکر و منطق هستیم و معتقدیم مسایل را میتوان با فکر و منطق حل کرد.
اعرافی، میل به خرافه را از دیگر چالشهای امت اسلامی برشمرد و تصریح کرد: قمه زنی که رهبر معظم انقلاب اسلامی آن را حرام کردند گاهی دیده میشود که میتواند موجب سوء استفاده دشمنان شود.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه روشنفکری التقاطی را از دیگر چالشها عنوان و اظهارداشت: این برداشت میتواند اساس اسلام را تهدید کند؛ عالمان اسلامی باید روشنفکر و به روز باشند اما از افتادن به موج التقاط و روشنفکری التقاطی نیز پرهیز کنند.
وی عدم مهارت برای ارتباط گیری با مراکز علمی دنیا و مراکز رسانهای را از دیگر چالشها عنوان و ابراز داشت: ما در بهره گیری از مهارتها برای ارتباط با مراکز علمی همچنین بهره گیری از هنر برای نشر اخلاق و اندیشه های اسلامی ضعفهای زیادی داریم.
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه رسالت علمای شیعه و سنی نگهبانی مرزهای اخلاقی و فکری امت اسلامی است عنوان کرد: امروز بزرگترین مجاهدت، مجاهدت علمی و دانش و محافظت از مرزهای اخلاقی و ارزشی است.
وی افزود: امروز سیل مهاجم اندیشههای الحادی و کفرآلود و افکار انحرافی جهان اسلام را تهدید میکند و باید از طریق علم با آن مقابله و مواجهه کنیم.
اعرافی تاکیدکرد: اگر به درستی به وظایف خود عمل نکنیم باید منتظر مجازات الهی باشیم؛ اگر عالمان دنیا زده شوند کمترینین مجازات خدا این استکه حلاوت و شیرنی عبادت را از انسان میگیرد.
استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: وظیفه امروز همه ما این است که اسلام و اندیشههای نبا آن را به دنیا عرضه کنیم؛ جامعه المصطفی و حوزه علمیه به دنبال اهداف سیاسی خاصی نیست و ما معتقدیم دنیای امروز مسایل فکری مهمی دارد که باید با منطق و فکر و عقل به آن پاسخ دهیم.
وی افزود: حوزه و جامعه المصطفی در قبال تولید فکر و اندیشه و نشر معارف الهی و اسلامی وظیفه دارند و امروز به برکت انقلاب و بیداری امتها این شرایط فراهم شده است.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه المصطفی العالمیه با برشمردن مهمترین چالشهای فراروی امت اسلامی تاکید کرد: میل به خرافات همانند قمه زنی یکی از این چالشهایی است که امت اسلامی را تهدید میکند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام علیرضا اعرافی، ظهر پنجشنبه در چهارمین گردهمایی دانش آموختگان جامعه المصطفی در مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم افزود: ناتوانی علمی و بضاعت اندک میتواند برای حوزه و علما تهدید باشد، ما نیاز به عالمان بزرگی داریم که دانشهای مختلفی را تدریس و تاسیس کنند تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای جهانی باشیم.
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