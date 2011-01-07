به گزارش خبرنگار مهر، پس از ناکامی تیم ملی ایران در جام ملت‌های 1992 و مقدماتی جام جهانی 1994 آمریکا، مسئولان فدراسیون فوتبال علی پروین را از سمت سرمربیگری تیم ملی برکنار کرده و درحالی از مربیان همچون دکتر بیلاردو، و... برای جانشینی پروین نام برده شده بود، محمد مایلی‌کهن سرمربی تیم ملی کشورمان شد.

مایلی‌کهن در آن مقطع با وجود تمام انتقادات در تیم ملی ایران جوانگرایی ارزشمندی کرد و تیمی متشکل از نفراتی جوان نظیر مهدی مهدوی‌کیا، فرهاد مجیدی، مهرداد میناوند، داریوش یزدانی و ... را کنار مردان با تجربه‌ای‌ همچون دایی، عابدزاده، باقری، پیروانی و.. را به جام یازدهم فرستاد، تیمی که نسلی طلایی را برای فوتبال ایران رقم زدند و زوج‌های فراموش نشدنی از جمله دایی-عزیزی را به فوتبال ایران هدیه کرد.

همچنین با تغییرات صورت گرفته از سوی AFC برای نخستین مرتبه مرحله جام ملت‌های آسیا با حضور 12 تیم در 3 گروه برگزار شد که علاوه بر 2 تیم برتر هر گروه، تیم‌های بهتر 2 گروه دیگر، هشت تیم مرحله یک چهارم نهایی مسابقات را تشکیل می‌دادند.

در این جام که به میزبانی امارات برگزار شد، تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی یکی از بهترین نتایج تاریخ فوتبال کشورمان را با پیروزی 6 بر 2 برابر کره جنوبی کسب کرد اما در مرحله نیمه نهایی باز هم اسیر ناداوری شد و درحالیکه می‌توانست عربستان را در جریان بازی شکست دهد، به خاطر اشتباه داور در نهایت مقابل این تیم در ضربات پنالتی مغلوب و از راهیابی به دیدار فینال بازماند.

مرحله مقدماتی:

در گروه A کره جنوبی با سه پیروزی 9 بر صفر برابر گوآم، 4 بر صفر برابر چین تایپه و 4 بر صفر برابر ویتنام راهی جام یازدهم شد. در گروه B چین هم با 3 پیروزی متوالی 7 بر یک برابر ماکائو، 7 بر صفر برابر فیلیپین و 2 بر صفر مقابل هنگ‌کنگ جواز حضور در جام ملت‌ها را کسب کرد.

تایلند در گروه C که مسابقات بصورت رفت و برگشت برگزار شد، با 4 پیروزی و 2 تساوی بالاتر از تیم‌های سنگاپور، میانمار و مالدیو قرار گرفت و به جام ملت‌ها صعود کرد. در گروه D اندونزی پس از تساوی بدون گل برابر مالزی، مقابل هند با نتیجه 7 بر یک پیروز شد تا به خاطر تفاضل بهتر نسبت به تیم مالزی به جام یازدهم راه یابد.

در گروه E تیم ملی ایران با تیم‌های عمان، سریلانکا و نپال هم گروه بود. دیدارهای این گروه هم بصورت رفت و برگشت برگزار شد که تیم ایران با 6 پیروزی متوالی(8 بر صفر برابر نپال، 7 بر صفر مقابل سریلانکا، 2 بر صفر برابر عمان، 4 بر صفر مقابل سریلانکا، 4 بر صفر برابر نپال و 2 بر یک برابر عمان) مقتدرانه جواز حضور در جام‌ملت‌ها را کسب کرد.

کریم باقری با 11 گل برای ایران در این مرحله به ثمر رساند. علی دایی 8 گل و محسن گروسی 2 گل به ثمر رساندند و علیرضا حکیم زاده، حمید استیلی، علیرضا منصوریان و رضا شاهرودی گلزنان دیگر تیم کشورمان در این مرحله بودند.

در گروه F عراق با دو پیروزی 4 بر صفر برابر اردن و 3 بر صفر مقابل پاکستان به جام ملت‌ها صعود کرد. در گروه G سوریه در دور رفت برابر قزاقستان با نتیجه 2 بر صفر پیروز شد ولی در بازی دوم با یک گل مغلوب قطر شد. در دور برگشت این تیم با پیروزی 3 بر یک برابر قطر و یک بر صفر مقابل قزاقستان، به این مسابقات راه یافت.

در گروه H پس از انصراف بحرین دو تیم ازبکستان و تاجیکستان در دیداری رفت و برگشت برابر هم به میدان رفتند که ازبکستان پس از شکست 4 بر صفر در بازی رفت، در مسابقه برگشت در وقت قانونی موفق شد با 4 گل تاجیکستان را شکست دهد تا وقت اضافه تکلیف تیم صعود کنند را مشخص کند که با گل دقیقه 95 "ظفر موسابائف" ازبکستان برای نخستین مرتبه به جام ملت‌ها صعود کرد.

در گروه I عربستان با 4 پیروزی 3 بر صفر مقابل قرقیزستان، 4 بر صفر برابر یمن، 2 بر صفر برابر قرقیزستان و یک بر صفر مقابل یمن به جام یازدهم راه یافت. در آخرین گروه هم کویت پس از تساوی 2 بر 2 برابر ترکمستان در بازی برگشت با نتیجه 3 بر یک این تیم را شکست داد. کویت‌ها در بازی رفت با اردن هم 5 بر 3 پیروز شدند و با تساوی بدون گل در بازی پایانی، با اختلاف یک امتیاز بالاتر از لبنان قرار گرفته و جواز حضور در جام ملت‌ها را کسب کردند.

مرحله نهایی:

کشور امارات پس از کویت و قطر، سومین کشور عربی میزبان جام ملت‌ها بود. آنها در این مسابقات در گروه A پس از ‌تساوی یک بر یک برابر کره‌جنوبی، با پیروزی 3 بر 2 برابر کویت و 2 بر صفر مقابل اندونزی به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله یک هشتم نهایی شدند. کره‌ هم پس از تساوی برابر امارات، با نتیجه 4 بر 2 اندونزی را مغلوب کرد اما با شکست 2 بر صفر در بازی سوم مقابل کویت به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به این تیم عربی در رده سوم گروه ایستاد و در آستانه حذف قرار گرفت اما در نهایت به عنوان یکی از دو تیم سوم برتر گروه‌های سه‌گانه راهی مرحله حذفی شد.

در گروه B تیم جوان شده ایران مسابقات را با شکست 2 بر یک مقابل عراق شروع کرد اما با پیروزی 3 بر یک برابر تایلند شانس خود را برای صعود افزایش داد و در نهایت با پیروزی فراموش نشدنی 3 بر صفر مقابل عربستان به عنوان تیم نخست گروه راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. عربستان که پیش از ایران با 6 گل تایلند و با یک گل عراق را شکست داده بود، در نهایت به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی شد و عراق هم با پیروزی مقابل ایران، شکست از عربستان و برد 4 بر یک تایلند به عنوان تیم سوم به مرحله یک هشتم نهایی راه یافت.

ژاپن مدافع عنوان قهرمانی جام را با قدرت آغاز کرد و با سه پیروزی 2 بر یک برابر سوریه، 4 بر صفر برابر ازبکستان و یک بر صفر مقابل چین مقتدرانه راهی مرحله حذفی شد. چین هم که در بازی اول با 2 گل مغلوب ازبکستان شده بود، در بازی دوم با 3 گل سوریه را شکست داد تا با توجه به شکست ازبکستان در بازی سوم برابر سوریه، این تیم به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به ازبکستان و سوریه، به عنوان تیم دوم این گروه راهی مرحله حذفی شود.

در مرحله یک هشتم نهایی ابتدا امارات میزبان مسابقات با گل دقیقه 103 "عبدالرحمن ابراهیم" عراق را شکست داد. کویت هم با 2 گل ژاپن مدافع قهرمانی را از پیش رو برداشت تا نخستین شگفتی جام را رقم بزند. عربستان هم در حالی که تا دقیقه 30 با دو گل از چین عقب بود، در نهایت با نتیجه 4 بر 3 پیروز شد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. اما در مهمترین و جذاب‌ترین بازی این مرحله، تیم ملی ایران که نیمه نخست با را با نتیجه 2 بر یک به کره‌جنوبی واگذار کرده بود، در نهایت با نتیجه 6 بر 2 حریفش قدرتمندش را شکست داد و به جمع 4 تیم پایانی جام صعود کرد. تصاویر گریه مربی کره‌جنوبی در اواخر این بازی که از تلویزیون پخش شد، هیچگاه فراموش نمی‌شود.

در مرحله نیمه نهایی امارات با یک گل کویت را شکست داد تا به فینال مسابقات راه یابد. در دیگر دیدار این مرحله برای سومین مرتبه تیم‌های ایران و عربستان پیش از بازی فینال با هم روبرو شدند که با قضاوت غرض ورزانه "جمال الغندور" مصری ایران از رسیدن به دیدار نهایی بازماند. این سومین مرتبه متوالی بود که قضاوت داوران فوتبال ایران را از صعود به فینال محروم می‌کرد. گل خداداد عزیزی در جریان بازی مردود اعلام شد و در نهایت دو تیم در پایان وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی بدون گل رضایت دادند. در ضیافت پنالتی‌ها علی دایی، داریوش یزدانی و محمد خاکپور ضرباتشان را گل نکردند تا عربستان با پیروزی 4 بر 3 راهی فینال شود.

در بازی رده بندی ایران و کویت در وقت‌های قانونی و اضافه به تساوی یک بر یک رضایت دادند اما این بار تیم ایران در ضربات پنالتی با نتیجه 3 بر 2 پیروز شد تا در مجموع با پیروزی 4 بر 3 به مقام سوم جام دست یابد.

در دیدار نهایی هم تلاش عربستان و امارات در وقت‌های قانونی و اضافه گلی را در برنداشت تا عربستان با پیروزی 4 بر 2 در ضربات پنالتی سومین عنوان قهرمانی اش در این مسابقات را جشن گرفت. عربستانی‌ها با این 3 قهرمانی و یک نایب قهرمانی در دوره گذشته این جام، به عنوان بهترین تیم آسیا بالاتر از ایران که 3 قهرمانی و 3 مقام سومی در این جام کسب کرده بود، قرار گرفت.

نتایج کامل دیدارهای ایران در جام دهم:

شانزدهم آذر 1375، ورزشگاه النصر دبی

* ایران یک - عراق 2

گل‌ها: علی دایی(77- پنالتی) برای ایران - حسام ناجی(37) و خالد صبیر(69) برای عراق

بازیکنان تیم ایران: نیما نکیسا، افشین پیروانی، محمد خاکپور، علی‌اکبر استاد‌اسدی، حمید استیلی، علی اکبر یوسفی، کریم باقری، مهدی مهدوی‌کیا، سیروس دین محمدی(57-علیرضا منصوریان)، خداداد عزیزی و علی دایی

سرمربی: محمد مایلی‌کهن

هجدهم آذر 1375، ورزشگاه الناصر دبی

* ایران 3 - تایلند یک

گل‌ها: نعیم سعداوی(80)، مهرداد میناوند(56) و علی دایی(70) برای ایران - کیاتیسوک اسنامو آنگ(80) برای تایلند

بازیکنان تیم ایران: نیما نکیسا، افشین پیروانی، مجتبی محرمی، علی‌اکبر استاد‌اسدی، حمید استیلی، نعیم سعداوی(86- علیرضا استواری)، کریم باقری، مهرداد میناوند، علیرضا منصوریان(69- داریوش یزدانی) علی موسوی(62- خداداد عزیزی) و علی دایی

سرمربی: محمد مایلی‌کهن

بیستم آذر 1375، ورزشگاه النصر دبی

* ایران 3 - عربستان صفر

گل‌ها: کریم باقری(12)، و خداداد عزیزی(47) برای ایران

بازیکنان تیم ایران: نیما نکیسا، افشین پیروانی، مجتبی محرمی، علی‌اکبر استاد‌اسدی(53- فرشاد فلاحت زاده)، حمید استیلی، نعیم سعداوی، علیرضا منصوریان(69- داریوش یزدانی)، مهرداد میناوند، کریم باقری، خداداد عزیزی(75- علی موسوی) و علی دایی

سرمربی: محمد مایلی‌کهن

بیست و پنجم آذر 1375، ورزشگاه النصر دبی

* ایران 6 - کره جنوبی 2

گل‌ها: علی دایی(66، 77، 82 و 89-پنالتی)، کریم باقری(31) و خداداد عزیزی(52) برای ایران - کیم دو هون(11) و سین تائه یونگ(34) برای کره جنوبی

بازیکنان تیم ایران: نیما نکیسا، نعیم سعداوی، افشین پیروانی، محمد خاکپور، فرشاد فلاحت زاده، علیرضا منصوریان(84- داریوش یزدانی)، مهرداد میناوند، کریم باقری، حمید استیلی، خداداد عزیزی(89- مهدی مهدوی‌کیا) و علی دایی

سرمربی: محمد مایلی‌کهن

بیست و هشتم آذر 1375، ورزشگاه زاید ابوظبی

* ایران صفر(3)- عربستان صفر(4)

ضربات پنالتی: افشین پیروانی، حمید استیلی، کریم باقری ضرباتشان را به گل تبدیل کردند و ضربه اول دایی، سوم یزدانی و ششم خاکپور از دست رفت.

بازیکنان تیم ایران: نیما نکیسا(118- احمدرضا عابدزاده)، نعیم سعداوی، افشین پیروانی، محمد خاکپور، فرشاد فلاحت زاده، علیرضا منصوریان(86- داریوش یزدانی)، مهرداد میناوند، حمید استیلی، کریم باقری، خداداد عزیزی(112- مهدی مهدوی کیا)و علی دایی

سرمربی: محمد مایلی‌کهن

دوم دی 1375، ورزشگاه زاید ابوظبی

* ایران یک(4)- کویت یک(3)

گل‌ها: علی دایی(40) برای ایران - جاسم الحویدی(15) برای کویت

ضربات پنالتی: حمید استیلی، افشین پیروانی و کریم باقری ضرباتشان را گل کردند و ضربه اول توسط محرمی از دست رفت.

بازیکنان تیم ایران: احمدرضا عابدزاده، نعیم سعداوی، افشین پیروانی، محمد خاکپور، علی اکبر استاداسدی(88- فرشاد فلاحت زاده)، علیرضا منصوریان، مهرداد میناوند(86- مجتبی محرمی)، کریم باقری، خداداد عزیزی(77- علی موسوی)و علی دایی

سرمربی: محمد مایلی‌کهن