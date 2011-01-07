هفته بیستم کورس پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره مسابقات 154 میلیون و 100 هزار ریال جایزه بین مالکاران سوارکاران برتر توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای ورزشی بایداق با چابکسوراری ناصر قزل، پلنا با ابوطالب چاری زاده و خان ایمر با کمال دالیجه عطاء و در کورس دوم، اسبهای لیدی اسکای با بهروز پقه، گل مرام با کمال دالیجه عطاء و ویشرا با عبدالله قللز عطاء اول تا سوم شدند.

در کورس سوم، اسبهای ورزشی، سوینا 2 با کمال دالیجه عطاء، مارسی با محمد خجملی و جسیکا با سلیم خجملی و در کورس چهارم، لحظه با صالح وردی همایونی، سماگل با عایت الله قللر عطاء و یومات با ابوطالب چاری زاده برتر شدند.

همچنین در کورس پنجم، اسبهای ورزشی، آگرو با آرش ایری، آس آق قلا با محمد خجملی و نعمت خان با ناصر قزل و در کورس ششم اسبهای سیوا با چابکسواری ابوطالب چاری زاده، مرکری با ناصر قزل و خجسته با آق ویلی بشگرد اول تا سوم شدند.

رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این دوره از رقابتها به مسافت هزار متر طول برگزار شد و کورسها اول، ویژه اسبهای ترکمن، دوم تا ششم ویژه اسبهای دوخون بوده است.

حکیم ایگدری افزود: هفته بیست و یکم این مسابقات عصر جمعه در شش دور برای کسب 160 میلیون ریال جایزه برگزار می شود.