۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

هفته بیستم کورس پاییزه گنبد کاووس برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: هفته بیستم کورس سوارکاری پاییزه گنید کاووس عصر پنجشنبه با شرکت 62 راس اسب ورزشی در مجموعه سوارکاری گنبد کاووس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره مسابقات 154 میلیون و 100 هزار ریال جایزه بین مالکاران سوارکاران برتر توزیع شد.

در کورس اول، اسبهای ورزشی بایداق با چابکسوراری ناصر قزل، پلنا با ابوطالب چاری زاده و خان ایمر با کمال دالیجه عطاء و در کورس دوم، اسبهای لیدی اسکای با بهروز پقه، گل مرام با کمال دالیجه عطاء و ویشرا با عبدالله قللز عطاء اول تا سوم شدند.
 
در کورس سوم، اسبهای ورزشی، سوینا 2 با کمال دالیجه عطاء، مارسی با محمد خجملی و جسیکا با سلیم خجملی و در کورس چهارم، لحظه با صالح وردی همایونی، سماگل با عایت الله قللر عطاء و یومات با ابوطالب چاری زاده برتر شدند.
 
همچنین در کورس پنجم، اسبهای ورزشی، آگرو با آرش ایری، آس آق قلا با محمد خجملی و نعمت خان با ناصر قزل و در کورس ششم اسبهای سیوا با چابکسواری ابوطالب چاری زاده، مرکری با ناصر قزل و خجسته با آق ویلی بشگرد اول تا سوم شدند.
 
رئیس مجموعه سوارکاری گنبد کاووس در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این دوره از رقابتها به مسافت هزار متر طول برگزار شد و کورسها اول، ویژه اسبهای ترکمن، دوم تا ششم ویژه اسبهای دوخون بوده است.
 
حکیم ایگدری افزود: هفته بیست و یکم این مسابقات عصر جمعه در شش دور برای کسب 160 میلیون ریال جایزه برگزار می شود.
