۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۰۹

تولید 400 تن انواع ماهیان سردآبی و گرمابی در ساوجبلاغ

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ گفت: 400 تن انواع ماهیان سردآبی و گرمابی سالانه در این شهرستان تولید می شود.

محمد تاج الدینی در گفتگو با مهر در ساوجبلاغ افزود: این میزان ماهی در سه  مرکز مداربسته  80 واحد رودخانه ای، 25 استخر سردابی دو منظوره و دو مرکز گرمابی تولید می شود.

وی گفت: 300 تن از ماهیان تولید شده این شهرستان را ماهیان سردابی همچون قزل آلا و ماهی آزاد و بقیه را ماهیان گرمابی تشکیل می دهند.
 
تاج الدین افزود: پرورش ماهیان خوراکی در ساوجبلاغ سبب ایجاد اشتغال برای 200 نفر بطور مستقیم شده است.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ گفت: همه بچه ماهی های مورد نیاز برای واحد های پرورش ماهی این شهرستان درسه مزرعه پرورش بچه ماهی به ظرفیت یک میلیون قطعه، تولید و تکثیر می شود.

تاج الدینی افزود: پرورش ماهی افزون بر ارزش اقتصادی در بخش کشاورزی، سبب حاصل خیزی اراضی کشاورزی هم می شود.
 
وی گفت: آب استخرهای پرورش ماهی دردوره های خاص در اراضی کشاورزی رها می شود وبه سبب اغنا آب، از ارزش بالایی برای خاک برخوردار است.

تاج الدینی افزود: علاقمندان فعالیت در زمینه پروش ماهی می توانند برای اطلاع از جزئیات دریافت پروانه و تسهیلات مالی در این باره  به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.
کد مطلب 1226456

