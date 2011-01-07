تولید 400 تن انواع ماهیان سردآبی و گرمابی در ساوجبلاغ

محمد تاج الدینی در گفتگو با مهر در ساوجبلاغ افزود: این میزان ماهی در سه مرکز مداربسته 80 واحد رودخانه ای، 25 استخر سردابی دو منظوره و دو مرکز گرمابی تولید می شود.



وی گفت: 300 تن از ماهیان تولید شده این شهرستان را ماهیان سردابی همچون قزل آلا و ماهی آزاد و بقیه را ماهیان گرمابی تشکیل می دهند.

تاج الدین افزود: پرورش ماهیان خوراکی در ساوجبلاغ سبب ایجاد اشتغال برای 200 نفر بطور مستقیم شده است.



رئیس اداره جهاد کشاورزی ساوجبلاغ گفت: همه بچه ماهی های مورد نیاز برای واحد های پرورش ماهی این شهرستان درسه مزرعه پرورش بچه ماهی به ظرفیت یک میلیون قطعه، تولید و تکثیر می شود.



تاج الدینی افزود: پرورش ماهی افزون بر ارزش اقتصادی در بخش کشاورزی، سبب حاصل خیزی اراضی کشاورزی هم می شود.



وی گفت: آب استخرهای پرورش ماهی دردوره های خاص در اراضی کشاورزی رها می شود وبه سبب اغنا آب، از ارزش بالایی برای خاک برخوردار است.



تاج الدینی افزود: علاقمندان فعالیت در زمینه پروش ماهی می توانند برای اطلاع از جزئیات دریافت پروانه و تسهیلات مالی در این باره به اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.