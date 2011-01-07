62 میلیارد ریال به حساب سرانه مدارس سیستان و بلوچستان واریز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ابراهیم اعتصام در جمع مدیران و مسئولان آموزش و پرورش استان اظهار داشت: هدفمندی یارانه ها مشکلی را برای آموزش و پرورش استان ایجاد نمی کند.

وی افزود: پنج میلیارد ریال از محل اجرای این قانون به آموزش و پرورش استان اختصاص یافته است از این رو مدیران مدارس حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارند.

اعتصام بر ضرورت توجه به سیاست ها و موافقت نامه های وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: سال تحصیلی جدید به عنوان سال کیفیت بخشی، قرآنی و تربیتی نامگذاری شده است که تحقق این هدف مهم نیازمند همکاری و تلاش همه دست اندرکاران آموزش و پرورش استان است.

وی استخدام بیش از پنج هزار نفر در استان در سال تحصیلی جدید را یادآور شد و از مدیران خواست حقوق و مزایای معلمان و مربیان را پیگیری کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بر ضرورت دستیابی به دستاوردهای متفاوت در عرصه امتحانات، امور پژوهشی و تربیتی، نظارت بیشتر بر توزیع شیر در مدارس و توجه به ارتقای کیفی آموزش تاکید کرد.

اعتصام در جلسه دیگر امروز با روسای ادارات و کارشناسان امور حقوقی استان های منطقه چهار کشور شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان، یزد و اصفهان اظهار داشت: اکنون 25 کارشناس امور حقوقی، مسایل قضایی فرهنگیان استان را پیگیری می کنند.

وی گفت: در دوره استخدامی امسال 21 کارشناس امور حقوقی جذب آموزش و پرورش استان شده اند که کار مشاوره و ارشاد و حمایت قضایی بیش از 250 نفر از فرهنگیان استان را در سال جاری انجام داده اند.