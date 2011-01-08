96 درصد آب روستاهای استان قزوین مطلوب است

محمد علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: مسئولان حوزه آب و برق از آنجا که با سلامت روزمره شهروندان و روستائیان در ارتباط هستند تلاش می کنند تا با ارائه خدمات بهداشتی به سلامت جامعه کمک کنند.

وی افزود: با تحقق شعار محوری وزارت نیرو در دولت دهم مبنی بر کاهش هزینه و سرعت در اجرای شفاف سازی و ارتقای بهره وری می تواند رضایت عمومی را در این حوزه افزایش دهد.

علیزاده خاطر نشان کرد: با وجود چهار هزار و 90 کیلومتر خط انتقال و شبکه آبرسانی روستایی در روستاهای تحت پوشش تعداد 77هزار و553 مشترک با شاخص های بهره مندی از آب آشامیدنی سالم استفاده می کنند.

وی مطالعه احداث هشت مجتمع آبرسانی روستایی و نیز کسب رتبه های برتر ارزیابی عملکرد، استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)، راه اندازی شبکه VPN در سطح شهرستان های استان، قرائت مکانیزه کنتورها، اجرای PM، نصب ساعت کار جهت کاهش پیک مصرف، کاهش زمان قطعی آب شرب به میزان 12 دقیقه به ازای هر مشترک را از جمله افتخارات این

شرکت در سال های اخیرعنوان کرد.

علیزاده در پایان مقابله با پدیده خشکسالی را از طریق اعمال مدیریت مصرف در شرکت، فرهنگ سازی عمومی و کاهش مصرف در این بخش و نیز آبرسانی سیار در شش ماهه نخست به میزان دو هزارو 330 سرویس را از جمله اقدامات این شرکت دانست.

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین به 77هزار و 553 مشترک در400 روستای تحت پوشش این استان خدمات ارائه می کند.