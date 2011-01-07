جزئیات صندوق ارزی سرمایه گذاری خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن معماری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر به تشریح جزئیات راه اندازی اولین صندوق ارزی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور پرداخت و گفت: این صندوق برای اولین بار است که در کشور تاسیس و به این صورت راه اندازی می شود.

عضو هیئت امنای صندوق ارزی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور راه اندازی این صندوق را جزو یکی از افتخارات نظام عنوان کرد و اظهار داشت: صندوقی که در شرف شکل گیری است، طبیعتا به عنوان تجربه اول، یک سلسله از فاکتورها، عوامل و مواردی را نیاز دارد تا شکل بگیرد؛ بنابراین باید برای آن تدبیر شود و در همه موارد چاره اندیشی صورت گیرد.

آغاز پذیره نویسی از ماه فوریه

وی در ادامه با اشاره به اینکه این شکل کار یک نوع حرکت جدید است و خیلی از امور آن از قبل تجربه نشده است، تصریح کرد: برخی قوانین مورد نیاز باید برای صندوق پیش بینی می شد که خوشبختانه با همکاری خوب دولت، وزارت اقتصاد و زیرمجموعه های آن این مقدمات قانونی و تسهیلات ایجاد شد.

این عضو هیئت امنای صندوق ارزی سرمایه گذاری از تجدید نظر و اصلاح قانون سرمایه گذاری خارجی مربوط به عدم قابلیت برداشت سرمایه ها کمتر از مدت زمان 3 سال خبرداد و گفت: بر اساس این اصلاحات قانونی سرمایه گذاران در این صندوق در هر زمان که اراده کنند و ظرف کمتر از یک هفته می توانند پول و سرمایه خود را برداشت کنند.

معماری اظهار داشت: خوشبختانه همه موارد قانونی و اجرایی که نیاز بود تا این صندوق راه اندازی شود پیش بینی شد و تضمین وزارت اقتصاد برای حفظ سرمایه آن نیز گرفته شد، همچنین شبکه ای که در سراسر جهان نیاز بود تا ایرانیان بتوانند پول خود را در آن واریز کنند هم تعبیه شد.

وی با تاکید براینکه ما در شرایط نسبتا سختی این صندوق را آماده کردیم، تصریح کرد: با توجه به مسائلی که در سطح جهان برای ایران ایجاد کردند ما باید شبکه ای را پیش بینی می کردیم که ایرانیان بتوانند پولهای خود را در آن واریز کنند. هم اکنون این شبکه طراحی شد و تاکنون نیز همه مقدمات کار برای شروع کار آن را مهیا کردیم و در حال حاضر باید در یک دوره کوتاه پذیرفته نویسی را نیز به انجام برسانیم.

عضو هیئت امنای صندوق ارزی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور با بیان این مطلب که سرمایه لازم این کار نیز باید جذب شود تا صندوق قابل افتتاح باشد، گفت: پیش بینی این است که از اوایل ماه فوریه میلادی و بعد از ژانویه کار پذیره نویسی صندوق را نیز بتوانیم آغاز کنیم و ظرف مدت کمتر از 60 روز سرمایه ها جذب شود و فعالیت صندوق هم به نوعی آغاز خواهد شد.

20 هزار متقاضی

به گفته معماری، قرار شد هر واحد سرمایه گذاری 10 هزار یورو باشد ولی پیش بینی شد که صندوق بتواند تا سقف 500 میلیون یورو هم جذب سرمایه کند، البته در مرحله اول کار پیش بینی این است که با 100 میلیون یورو بتوانیم کار صندوق را آغاز کنیم.

وی خاطر نشان کرد: تا این لحظه ایرانیان زیادی از سراسر جهان اعلام آمادگی کرده اند که در این کار حضور پیدا کنند و منتظر هستند که شبکه سراسری ما در سطح جهان امنیت هایی که برای سرمایه گذاری لازم است را به آنها اعلام کند تا آنها بتوانند پول را واریز کنند.

عضو هیئت امنای صندوق ارزی سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور افزود: با اینکه تاکنون تبلیغات رسمی برای جذب سرمایه گذاری در صندوق اعلام نشده است، حدود 20 هزار نفر متقاضی ورود به صندوق داشته ایم.

معماری با اعلام اینکه به محض پذیره نویسی سرمایه های ایرانیان خارج کشور جذب خواهد شد، تصریح کرد: پیش بینی کردیم که ایرانیان و شرکتهایی که در داخل کشور نیز علاقمند هستند بتوانند مبالغ ارزی خود را در این صندوق سرمایه گذاری کنند.

وی بیان کرد: همچنین غیرایرانیان خارج کشور نیز علاقمند هستند و برای حضور در صندوق اعلام آمادگی کرده اند، جالب است که بگویم حجم تقاضای خارجیان کمتر از ایرانیان خارج کشور برای حضور در این صندوق نیست.

عضو هیئت امنای صندوق ارزی سرمایه گذاری خارجی گفت: تنها نکته ای که برای آنها اهمیت دارد این است که اطمینان حاصل کنند با شبکه ای که به آنها اعلام می کنیم بتوانند با امنیت خاطر سرمایه را به دست ما برسانند.

معماری همچنین درباره وضعیت سوددهی و پیش بینی های صورت گرفته در این بخش سخن گفت و افزود: صندوق آمادگی دارد تا ظرف مدت کمتر از یک هفته سرمایه هر کسی را به خودش برگرداند و در این مورد محدودیتی برای ورود در آن نیست و هر کسی می تواند با هر مبلغی و هر زمانی به آن وارد شود.

ورود به بورس

وی ادامه داد: سرمایه این صندوق خاص قرار است وارد بورس شود و مشتقات آن مانند کالا و بورس کشاورزی و انواع بورسهای دیگر نیز بتواند در آن فعال شوند، به همین دلیل این صندوق به عنوان یک باند سرمایه گذاری در بورس شناخته می شود که پول می تواند به یک محل خاص بیاید و سرمایه گذاری صورت گیرد.

این عضو صندوق ارزی با اشاره به اینکه وضعیت سرمایه گذاری در بورس را نمی توان به صورت قطعی پیش بینی کرد، گفت: خوشبختانه شاخص بورس کشور ما در این چند سال گذشته سالیانه تا حدود 35 درصد رشد را شاهد بوده است و تصور ما این است که ما بتوانیم در صندوق حدود 25 تا 35 درصد در سال بازده داشته باشیم که به هر نسبتی که این بازده رشد کند سرمایه گذاران نیز بهره مند خواهند شد.

معماری افزایش سرمایه گذاری در صندوق را تا 500 میلیون یورو هم اعلام کرد و افزود: صندوق تا 5 سال پیش بینی شده و بعد از آن نیز قابلیت تمدید دارد. هیئت امنا هم از طریق رای گیری توسط موسسین انتخاب می شوند. ا

اعضای هیئت امنا

به گفته وی، هم اکنون 19 نهاد و مجموعه بخش خصوصی تعهد پرداخت 26 میلیون یورویی را به صندوق داده اند و به عنوان هیئت موسس در قالب انتخابات فعالیت خواهند کرد.

عضو هیئت امنای صندوق ارزی سرمایه گذاری خارجی شرکت سرمایه گذاری غدیر، سازمان بازنشستگی فولاد کشور، موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین، بانک تات و چند موسسه دیگر که مجموعا 5 نفر خواهند شد را به عنوان اعضای اصلی صندوق اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری غدیر در این بخش به عنوان پیشقدم اولیه فعالیت کرد و اساسا غدیر با هماهنگی معاونت اقتصادی وزارت خارجه، سازمان بورس و شورای ایرانیان خارج کشور در این هماهنگی 3 جانبه موانع و اساسنامه اولیه را با همکاری بقیه اعضا شکل داد و به عنوان پیشقدم حرکت را آغاز کرد.

وی با تاکید بر اینکه لازم است تا یک مرکزیتی برای این کار پیش بینی شود و با جذب سرمایه اولیه توسط موسسین یک سرمایه حداقلی جمع آوری شود، تاکید کرد: هم اکنون کار خرید و تهیه ساختمان صندوق در حال انجام است.

عضو هیئت امنای صندوق ارزی ایرانیان خارج کشور تصریح کرد: ما امیدواریم این صندوق که مرحله اول سرمایه گذاری خارجی است کار خود را آغاز کند، البته در این مسیر از حمایتهای رئیس جمهور نیز برخوردار بوده است.

معماری در پایان اظهار داشت: بعد از شروع به کار این صندوق، یک صندوق دیگری نیز با عنوان صندوق سرمایه گذاری در پروژه ها ایجاد خواهد شد شد و با قرار گرفتن صندوق اولی در بورس، صندوق دومی نیز در پروژه ها کار خواهد کرد. هم اکنون صندوق دوم در حد ایده است ولی بازار سرمایه به انجام این کار نیز علاقمند است.