به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته در آکادمی ووشو هشت دیدار از لیگ برتر ووشو برگزار شد که در گروه اول نفت تهران مدافع عنوان قهرمانی که در هفته چهارم استراحت داشت در دیدار هفته سوم خود مقابل مسکن و شهرسازی زنجان به برتری دست یافت. در این گروه نفت با 9 امتیاز صدرنشین است و دبیری تبریز با دو پیروزی که این هفته کسب کرد 9 امتیازی شد و خود را تا مکان دوم بالا کشید و تنها به دلیل تفاضل کمتر در این جایگاه قرار گرفت. هیئت ووشو کرمان هم در این گروه با شش امتیاز سوم است.

اما در گروه دوم مقاومت بسیج دو بار به مصاف رقبای خود رفت که با برتری مقابل همدان و گیلان جمع امتیازات خود را به عدد 12 رساند و به تنهایی در صدر جدول این گروه ایستاد. تیم های هیئت ووشو گیلان و همدان هر کدام با چهار امتیاز در این گروه دوم و سوم هستند.

نتایج هفته سوم در گروه یک:

* نفت تهران 11 - مسکن و شهرسازی زنجان 2

* هیئت ووشوی کرمان 5 - دبیری تبریز 8

هفته سوم دور رفت گروه2:

* شهدای تربیت بدنی کرمانشاه 7 - رنگ فیروزه شیراز 5

* مقاومت بسیج 12 - هیئت ووشوی همدان 1

هفته چهارم دور رفت گروه 1:

* هیئت ووشوی کرمان 9 - رعد آسای البرز 4

* دبیری تبریز 7 - مسکن و شهرسازی زنجان 6

هفته چهارم دور رفت گروه2:

* مقاومت بسیج 10 - هیئت ووشوی گیلان 3

* هیئت ووشوی همدان 9 - رنگ فیروزه شیراز 3

