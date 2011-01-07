بیکاری پس از 200 روز/ اشتغال در فهرست اصلی نیازمندی خانوار

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع مربوط به وضعیت بیکاری، تعداد کارجویان، نوسانات نرخ بیکاری و مسائل مربوط به آن از دغدغه های اصلی دولت ها در دهه اخیر بوده است به نحوی که با افزایش تقاضای کارجویان برای ورود به بازار کار، مسئله بیکاری نیز همیشه بین خانواده ها در کشور مطرح و جزو موارد اصلی بوده است.

هرچند مسئولان ارشد وزارت کار یکی از مهم ترین دلایل افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر را ورود متولدین دهه 60 با بازار کار و تقاضای آنان برا شغل می دانند، اما همراه مسائل دیگری مانند افزایش دوره جستجوی شغل و یا کاهش امنیت شغلی نیز مطرح بوده است.

البته در زمینه بررسی وضعیت بازار کار، نرخ بیکاری، وضعیت کارجویان و عملکرد استان ها نیز مسئولیتی به مرکز آمار ایران داده شده است تا متولی اصلی اعلام نرخ بیکاری کشور باشد.

اعلام نرخ بیکاری هر 3 ماه یکبار

از این رو این مرکز طبق روال سالهای اخیر هر 3 ماه یکبار نسبت به اعلام جزئیات نوسانات نرخ بیکاری کشور اقدام کرده است. اگر از نقدها و مسائلی که توسط فعالان و کارشناسان بازار کار مبنی بر اینکه نرم افزار مورد استفاده در تعریف بیکار و شاغل در کشور اشکال دارد و نمی توان تعریف سازمان جهانی کار در مورد شاغل دانستن یک ساعت کار در هفته را در ایران پذیرفت، خود نرخ بیکاری نیز همیشه با حاشیه هایی همراه بوده است.

حال با اینکه نرخ بیکاری و تغییرات آن طی سالهای اخیر به صورت مرتب و با گذشت چند روز از هر فصل به اعلام عمومی می رسید، اما این بار با گذشت حدود 200 روز، مرکز آمار ایران هیچ گزارش جدیدی از وضعیت بازار کار کشور ارائه نکرده است.

دلایل تاخیر در اعلام نرخ بیکاری

مسئولان این مرکز و همچنین مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی نیز تاکنون نه تنها در مورد علت اصلی تاخیر و دلیل اعلام نکردن این نرخ توضیح قانع کننده ای ارائه نکرده اند بلکه به صورت کلی معتقدند که نرخ بیکاری و تعداد کارجویان در دو فصل تابستان و پاییز سالجاری کاهش یافته است.

اینکه کاهش نرخ بیکاری و جلوگیری از افزایش تعداد کارجویان چگونه قابل لمس خواهد بود خود موضوعی است که نیاز به بررسی های دقیق از بازار کار و همچنین مستند کردن کاهش بیکاری دارد.

وزیر کار: 1.3 میلیون شغل جدید ایجاد شد

البته چند روز پیش وزیر کار و امور اجتماعی از تحقق 1.1 میلیون فرصت شغلی جدید در کشور خبر داده و تاکید کرده است که از این میزان 200 هزار فرصت جدید نیز بیشتر در استانها محقق شده و پیش بینی می شود این میزان تا پایان سالجاری تا 1.5 میلیون فرصت جدید شغلی نیز بالغ شود.

همه این موارد در حالی مطرح می شود که هیچ نشان و آدرسی از وضعیت بیکاری در 6 ماه گذشته ارائه نمی شود و آخرین نرخ بیکاری کشور مربوط به بهار سالجاری با رکورد 14.6 درصد است، همچنین این نرخ در زمستان سال گذشته نیز معادل 14.1 درصد بوده است.

بیکاری؛ واقعیتی انکارناپذیر

اولیاء علی بیگی نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در خصوص وضعیت بیکاری کشور و اظهارات اخیر مسئولان در زمینه ایجاد 1.3 میلیون فرصت شغلی جدید در کشور و کاهش نرخ بیکاری بدون اعلام درصد آن در گفتگو با مهر گفت: متاسفانه باید گفت موضوع بیکاری چند میلیون نفری جوانان امروز یک واقعیت انکارناپذیر است.

وی اظهار داشت: نرخ بیکاری در کشور به ویژه در فارغ التحصیلان دانشگاهی رو به افزایش است؛ بنابراین با وجود چنین مسئله ای نمی توان گفت که فقط یک نهاد مسئول همه چیز است و همه دستگاه‌ها و نهادها باید در این رابطه نقشی را ایفا کنند.

تشکیل ستاد ویژه حل بیکاری

این مقام مسئول در حوزه کارگری تاکید کرد: باید در این رابطه یک ستاد ویژه و مشخصی وجود داشته باشد که زیرنظر مستقیم رئیس جمهور کار کند و وزارتخانه های مختلف نیز به آن کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه با مسئولیت یک وزارتخانه و کار کردن آن نمی توان به حل معضل اشتغال امیدوار بود و در این رابطه یک پایداری مثبتی ایجاد نمی شود، تصریح کرد: بنابراین وقتی گفته می شود که فرصت های شغلی ایجاد شده و تعداد شاغلین در کشور افزایش یافته است باید آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز افزایش یافته باشد.

علی بیگی اظهار داشت: اگر بخواهیم یک بررسی درستی از وضعیت بیکاری و تعداد شاغلین کشور داشته باشیم باید آمار روشن 6 ماه گذشته به نسبت امروز بررسی شود و البته این کار مستلزم وجود آمار روشن و قابل استناد نیز است.