به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم شامگاه پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بینالمللی بزرگداشت مرحوم آیتالله العظمی مرعشی نجفی طی سخنانی اظهار داشت: حوزه علمیه در طول تاریخ تشیع شخصیتهای بزرگ علمی و معنوی را به جهان بشریت معرفی کرده است که خدمات ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشتهاند.
حجتالاسلام محمدحسین موسیپور بر ضرورت شناخت و شناساندن ابعاد زندگی و مقام عالمان بزرگ جهان اسلام به جامعه به ویژه جوانان تأکید کرد و گفت: جامعه ما امروز نیازمند آشنایی با این چهرههای عظیم علمی و اخلاقی و استوانههای فقه و فقاهت و معنویت است تا بتواند راه پرشتاب خود را در مسیر اسلام و انقلاب ادامه دهد.
استاندار قم با اشاره به شخصیت برجسته حضرت آیتالله مرعشی نجفی(ره) تصریح کرد: همزمان با بیستمین سالگرد ارتحال حضرت آیتالله العظمی سیدشهابالدین مرعشی نجفی همایش پاسداشت شخصیت و اندیشه و میراث گرانسنگ این علامه ذوالفنون برای نخستین بار 19 اسفندماه در شهر مقدس قم برگزار میشود.
وی همچنین اظهار داشت: به زودی فراخوان مقاله در محورهای ویژگیهای فردی آیتالله مرعشی نجفی(ره)، شأن و منزلت علمی و جایگاه سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی ایشان ارائه خواهد شد.
حجتالاسلام موسیپور دعوت از صاحبنظران و اندیشمندان از سرتاسر جهان، برگزاری نمایشگاهها و چاپ و انتشار آثار بزرگ این مرجع و شخصیت برجسته را از دیگر برنامههای این کنگره بینالمللی دانست و گفت: همه برنامهریزیها و اقدامات در کمیتههای اجرایی و علمی در حال پیگیری است و مساعدتهای لازم نیز از سوی استانداری قم ارائه میشود.
در ابتدای این نشست اعضای ستاد بزرگداشت مرحوم آیتالله مرعشی نجفی گزارشی از برنامهها و اقدامات انجام شده در دو بخش محتوایی و اجرایی را ارائه کرده و نقطه نظرات خود را برای فراهم آوردن تمهیدات لازم تبیین کردند.
قم - خبرگزاری مهر: کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی 19 اسفدماه سال جاری در قم برگزار میشود.
