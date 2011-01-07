۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۴

19 اسفندماه در قم؛

کنگره بزرگداشت آیت‌الله مرعشی نجفی برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: کنگره بزرگداشت مرحوم آیت الله العظمی مرعشی نجفی 19 اسفدماه سال جاری در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم شامگاه پنجشنبه در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بین‌المللی بزرگداشت مرحوم آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی طی سخنانی اظهار داشت: حوزه علمیه در طول تاریخ تشیع شخصیت‌های بزرگ علمی و معنوی را به جهان بشریت معرفی کرده است که خدمات ارزشمندی را از خود به یادگار گذاشته‌اند.

حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور بر ضرورت شناخت و شناساندن ابعاد زندگی و مقام عالمان بزرگ جهان اسلام به جامعه به ویژه جوانان تأکید کرد و گفت: جامعه ما امروز نیازمند آشنایی با این چهره‌های عظیم علمی و اخلاقی و استوانه‌های فقه و فقاهت و معنویت است تا بتواند راه پرشتاب خود را در مسیر اسلام و انقلاب ادامه دهد.

استاندار قم با اشاره به شخصیت برجسته حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی‌(ره) تصریح کرد: همزمان با بیستمین سالگرد ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی سیدشهاب‌الدین مرعشی نجفی همایش پاسداشت شخصیت و اندیشه و میراث گرانسنگ این علامه ذوالفنون برای نخستین بار 19 اسفندماه در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

وی همچنین اظهار داشت: به زودی فراخوان مقاله در محورهای ویژگی‌های فردی آیت‌الله مرعشی نجفی‌(ره)، شأن و منزلت علمی و جایگاه سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های فرهنگی ایشان ارائه خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسی‌پور دعوت از صاحبنظران و اندیشمندان از سرتاسر جهان، برگزاری نمایشگاه‌ها و چاپ و انتشار آثار بزرگ این مرجع و شخصیت برجسته را از دیگر برنامه‌های این کنگره بین‌المللی دانست و گفت: همه برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات در کمیته‌های اجرایی و علمی در حال پیگیری است و مساعدت‌های لازم نیز از سوی استانداری قم ارائه می‌شود.

در ابتدای این نشست اعضای ستاد بزرگداشت مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در دو بخش محتوایی و اجرایی را ارائه کرده و نقطه نظرات خود را برای فراهم آوردن تمهیدات لازم تبیین کردند.

