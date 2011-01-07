وضعیت مسلمانان ترکیه در دولت اردوغان بسیار بهتر از قبل است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، زین العابدین صلحان عصر پنجشنبه در چهارمین گردهمایی دانش آموختگان جامعه المصطفی العالمیه با بیان اینکه امسال به برکت امام حسین(ع) مجالس با شکوهی هم از سوی شیعیان و هم از سوی اهل سنت در ترکیه در ایام محرم برگزار شد، عنوان کرد: ماه محرم امسال به ویژه در روز عاشورا بسیار باشکوه بود و جمعیت زیادی شرکت داشتند و آقای اردوغان سخنرانی کرد.



صلحان با بیان اینکه این مراسم دارای بازتابهای زیادی در داخل و خارج ترکیه بود ابراز امیدواری کرد در مراسم اربعین سید الشهدا(ع) نیز مجالس باشکوهتری در ترکیه برگزار شود.



وی ابراز داشت: اردوغان در این مراسم از پیامبر(ص) احادیثی درباره حسنین(ع) خواند و این مراسم هم به صورت زنده پخش شد.



امام جماعت مسجد زین العابدین ترکیه ادامه داد: امسال همچنین در دانشکده اهل بیت(ع) مرمره کنگره شناخت اهل بیت(ع) با حضور افرادی چون آیت الله تسخیری و اعرافی برگزار شد.



زین العابدین صلحان با بیان اینکه وضعیت مسلمانان در دوران اردوغان از قبل بهتر شده است اضافه کرد: زمانی بود که ما نمی‌توانستیم بگوئیم مسجد و روحانی داریم اما الان وضع بسیار بهتر شده و دولت از ما حمایت می‌کند.



این فعال فرهنگی ترکیه‌ای با بیان اینکه 12 سال در ایران تحصیل کرده است، گفت: هم اکنون امامت مسجد زین العابدین(ع) را که به مساحت هزار متر و در چهار طبقه است برعهده دارد و بیش از 10 سال است که به تدریس و سخنرانی در آنجا مشغول است.



وی افزود: ما هر چه داریم از ایران داریم و از اینجا آموخته‌ایم و گردهمایی اخیر هم می‌تواند دانش ما را برای انتقال بهتر معارف اهل بیت(ع) ارتقاء دهد.



صلحان در پایان تأکید کرد: ما خود را مدیون انقلاب و خون شهدا می‌دانیم.