وزیر خارجه ترکیه با صالحی گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درپیش بودن نشست جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5 که در آینده نزدیک در استانبول برگزار می شود، احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه طی یک تماس تلفنی با دکتر علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این مکالمه تلفنی طرفین راجع به موضوعات مربوط به نشست قریب الوقوع جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 گفتگو و تبادل نظر کردند.

صالحی و داود اوغلو همچنین پیرامون موضوعات مهم منطقه ای و تحولات بین المللی رایزنی کردند.

اجلاس ایران و گروه1+5 قرار است اوایل بهمن در استابول ترکیه برگزار شود.

ایران و گروه1+5 تا کنون در سه نوبت در ژنو مذاکره کرده بودند که آخرین دور آن موسوم به ژنو 3 ، ماه قبل برگزار شد که بر اساس آن مقرر شده بود دور بعدی مذاکرات در خصوص گفتگو برای همکاری در زمینه موضوعات مشترک در استانبول برپا شود.