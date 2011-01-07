  1. سیاست
  2. سایر
۱۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۲۶

در آستانه نشست ایران و 1+5؛

وزیر خارجه ترکیه با صالحی گفتگو کرد

وزیر خارجه ترکیه با صالحی گفتگو کرد

وزیر امور خارجه ترکیه در آستانه برگزاری نشست ایران و گروه1+5 در استانبول با سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به درپیش بودن نشست جمهوری اسلامی ایران با کشورهای 1+5 که در آینده نزدیک در استانبول برگزار می شود، احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه طی یک تماس تلفنی با دکتر علی اکبر صالحی سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این مکالمه تلفنی طرفین راجع به موضوعات مربوط به نشست قریب الوقوع جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 1+5 گفتگو و تبادل نظر کردند.

صالحی و داود اوغلو همچنین پیرامون موضوعات مهم منطقه ای و تحولات بین المللی رایزنی کردند.

اجلاس ایران و گروه1+5 قرار است اوایل بهمن در استابول ترکیه برگزار شود.

ایران و گروه1+5 تا کنون در سه نوبت در ژنو مذاکره کرده بودند که آخرین دور آن موسوم به ژنو 3 ، ماه قبل برگزار شد که بر اساس آن مقرر شده بود دور بعدی مذاکرات در خصوص گفتگو برای همکاری در زمینه موضوعات مشترک در استانبول برپا شود.

کد خبر 1226483

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها