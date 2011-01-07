۱۷ دی ۱۳۸۹، ۹:۴۳

یک ایرانی از اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی تبرئه شد

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: یک فرش فروش ایرانی پس از تبرئه از اتهام قاچاق مواد مخدر بدون استماع دفاع او در دادگاه مالزی آزاد شد اما همکار وی برای دفاع از خود به دادگاه فراخوانده شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه استار چاپ مالزی، قاضی دادگاه عالی مالزی پس از آنکه شواهد محکمی برای مجرمیت مجتبی ا.ل  یافت نشد دستور آزادی او را صادر کرد.

قاضی غزالی چا با بیان اینکه ا. ل به ایران بازگردانده شده و تنها در مواقع اضطراری حق ورود به کشور مالزی را خواهد داشت افزود: دستور رسیدگی به پرونده ح . ن .ز صادر شده و مقرر شد روز هفتم ماه فوریه مطابق با 18 بهمن ماه سال جاری برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شود.

 این دو ایرانی نهم ماه مارس سال گذشته به همراه 7 کیلوگرم مواد مخدر شیشه در منطقه پنتایی دالام دستگیر شدند.

