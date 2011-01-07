مقابل اینتراخت خوب بازی کردیم/ به دنبال قهرمانی در جام حذفی هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس ارزیابی خود از عملکرد سرخپوشان در دیدار با اینتراخت فرانکفورت را بدین صورت بیان کرد: به نظر من بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و در تمام زمان‌های بازی خوب ظاهر شدیم اما متاسفانه در ضربات پنالتی با بدشانسی مواجه شدیم و بازی را واگذار کردیم.

وی با ابراز رضایت از شرایط حاکم بر اردوی تیم پرسپولیس در آنتالیا ترکیه گفت: مطمئنا با توجه به امکانات این شهر و شرایط فصلی وضعیت اینجا خیلی خوب است و همه چیز برای تیم ما عالی پیش بینی شده است و جا دارد از مهمان نوازی دوستانی که ما را در این تورنمنت یاری دادند، تشکر کنم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تعریف و تمجید از تیم اینتراخت فرانکفورت گفت: اینتراخت تیم خیلی خوبی است که توانسته در این فصل دورتموند، صدرنشین جدول رده بندی بوندس‌لیگا را شکست دهد. یقینا بازی با چنین تیمی برای ما مفید خواهد بود، ضمن اینکه من شناخت خیلی خوبی از آنها داشتم و بچه‌ها بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.

دایی همچنین در توجیه دلایل ناکامی تیم فوتبال پرسپولیس طی هفته های اخیر لیگ برتر گفت: ما طی چند هفته، بدلیل مصدومیت و حضور بازیکنان ملی‌پوشان در تیم ملی، نتایج بدی گرفتیم اما می‌خواهیم خودمان را آماه کنیم تا در جام حذفی قهرمان شویم و در جام باشگاه‌های آسیا با چهره‌ای متفاوت شرکت کنیم.

تیم فوتبال پرسپولیس در تورنمنت چهار جانبه آنتالیا در ضربات پنالتی مقابل اینتراخت فرانکفورت شکست خورد تا از راهیابی به دیدار فینال این رقابت‌ها بازماند.