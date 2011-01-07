اشتون خواستار نشست فوری کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاترین اشتون" طرفهای فلسطینی و اسرائیلی را به بازگشت به مذاکرات سازش فراخواند.

وی پس از دیدار با ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان در رام الله گفت: ما در این دیدار پیرامون آخرین تحولات منطقه و راههای حل اختلافات گفتگو کردیم. اشتون ابراز امیدواری کرد مذاکرات سازش تا یافتن راه حلی رضایتبخش ادامه یابد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین خواستار تشکیل نشست فوری کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه برای از سرگیری مذاکرات سازش شده و نشست امنیتی مونیخ در اوایل ماه فوریه را تاریخ مناسبی برای گردهم آیی اعضای این کمیته دانست.

پیش از این نیز ابومازن از کمیته چهارجانبه متشکل از آمریکا، روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواسته بود برای نجات مذاکرات شکست خورده سازش، تشکیل جلسه دهند.

گفتنی است دور آخر این مذاکرات، ماه گذشته بدلیل کارشنکی های رژیم صهیونیستی و ادامه شهرک سازی در مناطق فلسطینی بدون هیچ نتیجه ای پایان یافته است.