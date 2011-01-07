آتش سوزی مجتمع مسکونی مهرشهر تلفات جانی نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، با اعزام نیروهای آژانس و اورژانس و هلال احمر به محل حادثه تلاش شد ساکنان مجتمع مسکونی در صورتی که خواب بودند از طریق تلاش نیروهای آتش نشانی از حادثه فوق مطلع شده و از منازل خود خارج شوند.

در این حادثه علاوه بر اطفای حریق، جلوگیری از استنشاق دود غلیظ ناشی از آتش گرفتن 20 خودرو از دیگر اهداف نیروهای امداد و عملیات بود. در همین راستا برای جلوگیری از سرایت آتش به بیش از 20 خودروی باقی مانده در پارکینگ با اقدام به موقع صورت گرفته این خودروها از پارکینگ خارج شده و از حریق در امان ماندند.

دود ناشی از حریق خودروها با غلظت فراوان در تمامی محیط مجتمع پراکنده شده بود و این امر تنفس و انجام عملیات امداد را با مشکل مواجه کرده بود. در این شرایط نیروهای امدادی با شکاندن در و پنجره واحدهایی از مجتمع که ساکنان آن در هنگام بروز حادثه در محل نبودند تلاش کردند دود غلیظ را از منازل این افراد تخلیه کنند. همچنین برای تخلیه دود از برخی واحدهایی که دچار حریق شده بودند دیوارهای برخی از واحدها سوراخ و تخریب شد.

این آتش سوزی در مجتمع مسکونی هشتاد واحدی که دارای 7 طبقه بوده و 200 نفر سکنه دارد در ساعت 2 بامداد روز جاری رخ داد که طی آن 20 خودرو در پارکینگ مجتمع به طور کامل در آتش سوختند و به بیش از 8 واحد مسکونی نیز خسارات سنگینی وارد شد.

با اقدام به موقع نیروهای امدادی و عملیات آتش نشانی و تخلیه سریع مجتمع فوق این حادثه تلفات جانی نداشته است و تنها دو نفر به علت مسمومیت ناشی از استنشاق دود غلیظ حریق فوق راهی بیمارستان شدند.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان در دست بررسی است.