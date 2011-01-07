به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم مهرام، مدافع عنوان قهرمانی در سالن بسکتبال قم حریف میزبان خود را شکست داد و با کسب سومین پیروزی متوالی جایگاهش در صدر جدول رده بندی را تثبیت کرد.

در دیگر دیدارهای برگزار شده این هفته که پنجشنبه شب به طور همزمان در شهرهای مختلف برگزار شد تیم دانشگاه آزاد مقابل کاسپین قزوین به برتری رسید و از رده هشتم یک پله صعود کرد. شهرداری گرگان با شکست ملی حفاری ایران سه پله صعود کرد. کاشانی‎ها نیز نتیجه دیدار برابر پتروشیمی را واگذار کردند تا مقدمات صعود این تیم در جدول رده‎بندی فراهم شود. پویا تهران نیز در دیدار خانگی برابر هیئت بسکتبال شهرکرد شکست خورد و در رده یازدهم جدول باقی ماند.

نتایج به دست آمده در دیدارهای هفته سوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و جدول رده بندی این مسابقات به شرح زیر است:

* کاسپین قزوین 63 - دانشگاه آزاد 81

* راه و ترابری قم 84 - مهرام تهران 94

* شرکت ملی حفاری 102- شهرداری گرگان 109

* پتروشیمی بندرامام 79- توزین الکتریک کاشان 63

* پویا تهران 53 - هیئت بسکتبال شهرکرد 68

جدول رده بندی:

1- مهرام 6 امتیاز

2- پتروشیمی 6 امتیاز

3- شهرداری گرگان 5 امتیاز

4- توزین الکتریک کاشان 5 امتیاز

5- کاسپین قزوین 5 امتیاز

6- ذوب آهن اصفهان 4 امتیاز

7- دانشگاه آزاد 4 امتیاز

8- راه و ترابری قم 4 امتیاز

9- هیئت بسکتبال شهر کرد 4 امتیاز

10- ملی حفاری ایران 6 امتیاز

11- پویا تهران 3 امتیاز

12- BA شیراز 2 امتیاز