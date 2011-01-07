جدول وضعیت دامنه های اینترنتی کشور/ پردامنه ترین استانها و شهرهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دامنه اینترنتی (Internet domain) پسوندی است که در بخشهای پایانی نشانی اینترنتی وبگاه‌ها می‌آید و برای شناسایی سایت اینترنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پسوندهای دامنه های اینترنتی هر یک برای اهداف و امور خاصی تعریف می شود که مهمترین آن برای هر کشوری پسوند ملی است. هم اکنون هر یک از کشورهای جهان دارای یک یا چند پسوند ملی یا دامنه "سطح‌ بالای کد کشوری" هستند که برای سایت‌های آن کشور استفاده می‌شوند.

دامنه سطح‌ بالای کد ایران هم اکنون دات IR است اما دامنه ملی "دات ایران" که امکان نوشتن آدرسهای اینترنتی با حروف فارسی و از راست به چپ را ممکن می کند نیز به تصویب سازمان نظارت بر نامها و ارقام اینترنتی (آیکان) رسیده که بر اساس آن فعالیت دامنه اینترنتی "نقطه ایران" با پشتیبانی تمامی ورژن ها و سیستمهای روز دنیا حداکثر تا پایان امسال آغاز می شود.

پسوندهای پراستفاده اینترنتی در دنیا

هم اکنون پسوند دات com برای سایت‌های تجاری و عمومی، پسوند دات net برای شبکه‌ها، پسوند دات org برای سازمان‌ها و ارگان‌ها، پسوند دات gov برای سایت‌های دولتی و پسوند دات info برای بانک‌های اطلاعاتی پراستفاده ترین پسوندهای دامنه های اینترنتی را تشکیل می دهند.

در سال 1985 اولین نام دامنه تجاری با پسوند دات COM به نام Symbolics.com بوسیله یک شرکت سیستم‌های رایانه ای به نام Symbolics در کمبریج ماساچوست ثبت شد و هم اکنون نیز ماهانه حدود 668 هزار دامنه دات COM جدید ثبت می شود که این پسوند بیشترین دامنه های ثبت شده در دنیا را به خود اختصاص داده است.

طبق آخرین آمار ارائه شده تا ماه مارس 2010 تعداد دامنه های ثبت شده با پسوند دات کام در دنیا به حدود 84 میلیون رسید که شامل 11.9 میلیون وبسایت کسب و کار آنلاین و تجارت الکترونیک، 4.3 میلیون وبسایت تفریحی، 3.1 میلیون وبسایت مرتبط با امور مالی و 1.8 میلیون وب سایت ورزشی است.

جدول وضعیت 84 میلیون دامنه دام کام در دنیا





نوع فعالیت با دامنه com. تعداد وب سایت کسب و کار آنلاین و تجارت الکترونیک 11.9 میلیون تفریحی 4.3 میلیون مرتبط با امور مالی 3.1 میلیون ورزشی 1.8 میلیون

آخرین وضعیت دامنه های اینترنتی فعال در ایران

به گزارش مهر، بیش از 181 هزار و 937 دامنه اینترنتی در کشور به ثبت رسیده که دامنه لاتین دات ir بیشترین آمار دامنه های فعال در ایران را به خود اختصاص داده است.



شمار دامنه های اینترنتی به ثبت رسیده با پسوند لاتین دات IR به 171 هزار و 434 دامنه رسیده که با این وجود بیشترین دامنه های اینترنتی که در کشور به ثبت می رسد مربوط به دامنه لاتین ایران است و تقاضا برای دامنه فارسی هنوز چشمگیر نیست.

از میان 181 هزار و 937 دامنه اینترنتی فعال در کشور حدود 5 هزار و 576 دامنه اینترنتی با پسوند فارسی دات ایران فعال است. همچنین دو هزار و 408 دامنه با پسوند co.ir و یک هزار و 363 دامنه اینترنتی با پسوند ac.ir در کشور به ثبت رسیده است.

همچنین هم اکنون 370 دامنه اینترنتی با پسوند gov.ir در کشور فعال است و از دیگر دامنه های ثبت شده و فعال در کشور می توان به 341 مورد ثبت دامنه اینترنتی با پسوند sch.ir، حدود 280 مورد پسوند org.ir، حدود 121 مورد پسوند id.ir و حدود 44 مورد دامنه اینترنتی با پسوند net.ir اشاره کرد.

جدول وضعیت بیش از 171 هزار و 434 دامنه اینترنتی ثبت شده در ایران





انواع دامنه‌های اینترنتی در ایران تعداد دامنه ثبت شده پسوند فارسی دات ایران 5 هزار و 576 دامنه پسوند co.ir دو هزار و 408 دامنه پسوند ac.ir یک هزار و 363 دامنه پسوند gov.ir 370 دامنه پسوند sch.ir 341 دامنه پسوند org.ir 280 دامنه پسوند id.ir 121 دامنه پسوند net.ir 44 دامنه

ثبت طولانی ترین دامنه اینترنتی با 63 حرف



مرکز ثبت دامنه های اینترنتی اعلام کرد: طبق استاندارد حداکثر دامنه ثبت شده 63 حرف است که چنین دامنه ای در IR به ثبت رسیده است . این دامنه 63 حرفی را فردی به صورت فینگیلیش ثبت کرده که مضمونی شبیه به اینکه "این طولانی ترین دامنه ثبت شده تحت دامنه IR است" دارد.



هم اکنون شهر تهران نیز در ثبت دامنه های اینترنتی در میان سایر شهرها و استان های کشور رتبه اول را دارد و این اختلاف به حدی پررنگ است که شهر تهران دو برابر دیگر استانها دامنه اینترنتی ثبت کرده است.

استان تهران و استان خراسان رضوی و شهرهای شیراز، کرج، تبریز، قم، یزد، اهواز و کرمان پس از تهران در رتبه های بعدی ثبت دامنه اینترنتی در کشور قرار دارند.