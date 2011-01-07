۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۱۹

بیست و نهمین دوره/

کمیته‌های اجرایی جشنواره فیلم فجر در برج میلاد مستقر شدند

با استقرار کمیته‌های اجرایی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد شمارش معکوس برای شروع این رقابت سینمایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سه‌شنبه 14 دی‌ماه کمیته‌های اجرایی بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در برج میلاد مستقر شده و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و جلسه‌های مختلف شورای سیاست‌گذاری در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه برگزار شده است.

جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی مسعودشاهی دبیر جشنواره فیلم فجر و تیم برگزار کننده در روزهایی که گذشت با استقرار در برج میلاد فعالیت‌هایشان را از مرکز اصلی جشنواره پی گرفتند، معاون سینمایی در این روزها دو جلسه هم با تیم برگزارکننده جشنواره داشته است.

به زودی روابط عمومی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر هم در برج میلاد مستقر می‌شود تا فعالیت‌های اطلاع‌رسانی با سرعت بیشتری انجام شود.

بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی برگزار می‌شود.

