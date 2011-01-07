نخستین تمرین ایران در دوحه برگزار شد/ افشین قطبی اعتراض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این تمرین بازیکنان زیر نظر افشین قطبی، پیت بیوتر، منصور رشیدی و علیرضا منصوریان ابتدا نرمش‌های اولیه را انجام داده و سپس به سه گروه تقسیم شدند و در نیمه زمین به نوبت بازی کردند. در ادامه نیز مرور کارهای تاکتیکی در دستور کار مربیان بود که بازیکنان با روحیه‌ای خوب و شاداب و باانگیزه آن را انجام دادند.

جواد نکونام تنها بازیکنی است که با هماهنگی سرمربی تیم ملی، صبح جمعه امروز به جمع بازیکنان دیگر می‌پیوندد. کریم باقری مشاور فنی تیم ملی نیز روز شنبه وارد دوحه خواهد شد.

بازیکنان و کادر فنی از کیفیت چمن زمین تمرین ابراز رضایت کامل داشتند. در این تمرین همچنین شماری خبرنگار و عکاس خارجی حضور داشته و به تهیه خبر و عکس پرداختند. بازیکنان پس از این تمرین به هتل بازگشته و پس از صرف شام برای استراحت به اتاق‌های خود رفتند.

صبح روز جمعه جلسه ای با حضور تمامی اعضای کاروان ایران با مسوولان کنفدراسیون آسیا در هتل محل اقامت تیم تشکیل می‌شود تا هم کارت‌های اعضای هیئت صادر شود و هم تمامی جزییات کار درخصوص لباس‌های بازیکنان و کادر و مقررات مسابقات مورد بررسی قرار گیرد.

تیم ملی کشورمان روز جمعه نیز دو جلسه تمرین در ساعت‌های 11 صبح و 19 خواهد داشت. همچنین ساعت 15 جلسه کادر فنی با بازیکنان تشکیل خواهد شد.

سرپرست و سرمربی تیم ملی به فضای محدود سالن غذاخوری هتل شرایتون که برای تیم ایران درنظر گرفته شده اعتراض داشتند که این امر را به مسئولان مربوطه انتقال و آنها نیز قول دادند که در اسرع وقت این مشکل را حل کنند.تیم ملی ایران در طبقه سوم هتل شرایتون اقامت دارد. سه تیم عراق، کره شمالی و امارات نیز در همین هتل هستند.

تیم ملی فوتبال کشورمان که در گروه چهارم رقابتهای جام ملتهای آسیا قرار دارد روز 21 دیماه در نخستین بازی به مصاف تیم ملی عراق خواهد رفت.