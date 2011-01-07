پیدایش جهان اتفاقی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ بندیکت شانزدهم دیروز پنجشنبه 6 ژانویه ( 16 دی ماه) روزی که مسیحیان جشن اپیفانی را برگزار می‌کنند گفت: به رغم تلاشهای عده‌ای برای باورپذیر کردن این ایده ها، جهان پیامد تصادف نیست.

وی در موعظه خود در روز جشن اپیفانی که به منظور گرامیداشت دیدار سه مرد حکیم از مسیح تازه متولد شده برگزار می شود گفت: درباره این موضوع تأمل کنید. ما به تفکر دعوت شده تا مسئله ژرفی را دریابیم و آن حکمت خالق و خلاقیت پایان ناپذیر خداوند است.

درشرایطی که رهبرکاتولیکها پیشتر درباره تکامل صحبت کرده تاکنون به بحث درباره مفاهیمی چون " انفجار بزرگ" که دانشمندان آن را عامل شکل گیری جهان در 7/13 میلیارد سال پیش می‌دانند نپرداخته است.

امروزه برخی از الحادگرایان اظهار می دارند که علم می تواند عدم وجود خداوند را ثابت کند اما پاپ در این موعظه تأکید کرد که برخی نظریات علمی با محدودیت ذهین بیان شده است چرا که دانشمندان به یک نقطه مشخص رسیده و نمی توانند حس غایی حقیقت را تبیین کنند. نظریات علمی درباره منشا و تکامل جهان و انسانها اگر با دین منافات نداشته باشد باز هم قادر به پاسخگویی بسیاری از پرسشها نیست.