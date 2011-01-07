  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۷ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

پاپ:

پیدایش جهان اتفاقی نیست

پیدایش جهان اتفاقی نیست

پاپ بندیکت شانزدهم رهبرکاتولیکهای جهان تصریح کرد: خداوند در پس نظریه های پیچیده علمی وجود دارد و مؤمنان باید ایده اتفاقی بودن پیدایش جهان را تکذیب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ بندیکت شانزدهم دیروز پنجشنبه 6 ژانویه ( 16 دی ماه) روزی که مسیحیان جشن اپیفانی را برگزار می‌کنند گفت: به رغم تلاشهای عده‌ای برای باورپذیر کردن این ایده ها، جهان پیامد تصادف نیست.

وی در موعظه خود در روز جشن اپیفانی که به منظور گرامیداشت دیدار سه مرد حکیم از مسیح تازه متولد شده برگزار می شود گفت: درباره این موضوع تأمل کنید. ما به تفکر دعوت شده تا مسئله ژرفی را دریابیم و آن حکمت خالق و خلاقیت پایان ناپذیر خداوند است.

درشرایطی که رهبرکاتولیکها پیشتر درباره تکامل صحبت کرده تاکنون به بحث درباره مفاهیمی چون " انفجار بزرگ" که دانشمندان آن را عامل شکل گیری جهان در 7/13 میلیارد سال پیش می‌دانند نپرداخته است.

امروزه برخی از الحادگرایان اظهار می دارند که علم می تواند عدم وجود خداوند را ثابت کند اما پاپ در این موعظه تأکید کرد که برخی نظریات علمی با محدودیت ذهین بیان شده است چرا که دانشمندان به یک نقطه مشخص رسیده و نمی توانند حس غایی حقیقت را تبیین کنند. نظریات علمی درباره منشا و تکامل جهان و انسانها اگر با دین منافات نداشته باشد باز هم قادر به پاسخگویی بسیاری از پرسشها نیست.

پاپ بندیکت شانزدهم تصریح کرد: زیبایی جهان، راز آلود بودن ، بزرگ بودن و منطقی بودن آن باید راهی برای هدایت ما به سوی خداوند، خالق بهشت و زمین باشد.

کد مطلب 1226548

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها