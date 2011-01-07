برخی خدمات شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس فرزان شیروان بیگی با بیان این مطلب گفت: بر اساس اعلام آخرین رتبه بندی شاخص های بانک جهانی، پس از راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک ایران در این رتبه بندی 9 پله ترقی داشته است.

شیروان بیگی با اشاره به ارزیابی های بانک جهانی گفت: در ارزیابی انجام شده 10 شاخص عمده مورد بررسی قرارمی گیرد که یکی از آنها صدور انواع مجوزهاست که شهرداری تهران با تاسیس دفاترخصوصی خدمات الکترونیک توانسته جایگاه کشور را به میزان قابل توجهی در این لیست ارتقا دهد.

وی همچنین افزود : بر این اساس ، در حال حاضر جایگاه ایران درشاخص بانک جهانی از جایگاه 133 به رتبه 124رسیده است که دو پله ترقی از 9 پله ترقی در این شاخص به واسطه عملکرد مثبت دفاتر خصوصی خدمات الکترونیک، به وی‍ژه درمورد شاخص صدور پروانه بوده است.

شیروان بیگی همچنین از واگذاری بخش دیگری از وظایف حوزه شهرسازی به دفاتر خصوصی خدمات الکترونیک خبر داد و گفت : تا پایان دی ماه بخش دیگری از وظایف شهرسازی در زمینه "اعتراض به رای" نیز به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار خواهد شد.

مشاور شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تحقق اهداف شهرداری درزمینه برون سپاری در حوزه شهرسازی، تصریح کرد: درحوزه صدور پروانه بیش از 90 درصد و دربخش نظارت فنی بیش از 80 درصد اهداف پیش بینی شده درطرح برون سپاری از طریق واگذاری به بخش خصوصی دفاتر خدمات الکترونیکی شهر، محقق شده است.